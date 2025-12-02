All’Archivio Centrale dello Stato si è aperta una mostra interamente dedicata al Vittoriano, uno dei monumenti più rappresentativi di Roma. L’iniziativa nasce per valorizzare l’imponente patrimonio documentario e iconografico relativo alla progettazione, costruzione e vicende storiche del complesso, noto anche come Altare della Patria, situato a piazza Venezia.

L'esposizione sarà aperta dal lunedì al venerdì, con ingresso libero, fino al 17 maggio 2026.

Il racconto della mostra attraverso i documenti d’epoca

L’esposizione si concentra su materiali originali: progetti, fotografie, carteggi e planimetrie che documentano le fasi di realizzazione e le successive trasformazioni del Vittoriano.

I visitatori hanno la possibilità di osservare da vicino testimonianze inedite provenienti dagli archivi istituzionali, con fotografie d’epoca che accompagnano la narrazione dalla posa della prima pietra fino agli utilizzi istituzionali nel corso del Novecento. I curatori intendono offrire un percorso didattico che unisce la documentazione archivistica alla storia architettonica e simbolica del monumento.

Il ruolo del Vittoriano nella memoria storica nazionale

Il Vittoriano è nato come omaggio a Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia. La sua costruzione, iniziata nel 1885 e conclusa negli anni successivi all’inaugurazione del 1911, ha coinvolto numerosi artisti e ingegneri, tra cui Giuseppe Sacconi, artefice principale del progetto architettonico.

Alcune delle opere più rilevanti ospitate dal complesso sono la tomba del Milite Ignoto, aggiunta nel 1921, e i gruppi scultorei che adornano le terrazze.

Le funzioni dell’Archivio Centrale dello Stato

L'Archivio Centrale dello Stato è tra i principali poli archivistici italiani, con sede presso l’EUR a Roma. Custodisce milioni di documenti di amministrazioni centrali, che vanno dall’Unità d’Italia sino a oggi. L’istituzione svolge un ruolo fondamentale nella tutela, nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio documentario pubblico, offrendo regolarmente esposizioni e iniziative per il pubblico. La mostra sul Vittoriano si inserisce in questa programmazione, sottolineando la funzione dell’Archivio come luogo di ricerca ma anche di divulgazione storica e culturale.