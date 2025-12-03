L'Osservatorio Fondazione Prada, situato nella storica Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, accoglie dal 4 dicembre 2025 la grande mostra personale The Island di Hito Steyerl, artista tedesca tra le più influenti del panorama contemporaneo. Il progetto, a cura di Melissa Harris e Chiara Costa, segna la riapertura stagionale dello spazio espositivo con un percorso immersivo dedicato alla produzione più recente di Steyerl. L'esposizione presenta una selezione di opere multimediali tra cui video-installazioni e fotografie, frutto della ricerca pluriennale dell'artista su temi come le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, la sorveglianza e il rapporto tra uomo, media e società.

Hito Steyerl, nota per i suoi lavori che riflettono sulle trasformazioni culturali e politiche della contemporaneità, sottolinea come “la tecnologia sia un'isola circondata dalle nostre vite, capace di modificarne il paesaggio”, un concetto che emerge potentemente nel progetto milanese.

L'Isola si sviluppa su due piani dell'Osservatorio e include opere prodotte negli ultimi anni, alcune delle quali mai presentate prima in Italia, confermando la centralità della ricerca di Steyerl nell'ambito dell'arte contemporanea internazionale. Fondazione Prada prosegue così la sua attività di promozione di artisti d'avanguardia, offrendo un programma espositivo che dialoga con i temi più attuali del dibattito culturale globale.

L'allestimento, caratterizzato da dispositivi interattivi e ambienti immersivi, invita il pubblico ad esplorare il concetto di isola come metafora dello spazio digitale e fisico. Secondo quanto dichiarato dalle curatrici, “questa mostra invita a riflettere sui limiti e sulle possibilità del nostro modo di vivere con le tecnologie, in un presente sempre più condizionato da dinamiche di controllo, informazione e virtualità”.

L'Osservatorio e il suo ruolo a Milano

L'Osservatorio Fondazione Prada, inaugurato nel dicembre 2016, si trova in uno degli spazi iconici della Galleria Vittorio Emanuele II. L'obiettivo dichiarato della Fondazione è promuovere nuovi linguaggi della fotografia e delle arti visive, rendendo lo spazio un laboratorio per la sperimentazione e la riflessione sui fenomeni socio-culturali contemporanei.

La scelta di ospitare una mostra di Hito Steyerl sottolinea il valore attribuito all'Osservatorio come luogo di dialogo internazionale: nei suoi quasi dieci anni di attività, la sede milanese ha rappresentato un punto di riferimento per mostre innovative, coinvolgendo artisti di fama mondiale e valorizzando nuove prospettive creative.

Grazie alle sue sei sale, che si sviluppano su oltre mille metri quadrati disposti su due livelli, lo spazio espositivo consente di presentare progetti artistici complessi, come quello di Steyerl, in grado di coinvolgere il pubblico attraverso una forte componente tecnologica e concettuale. L'Osservatorio si configura così come ponte tra la dimensione urbana storica di Milano e quella globale delle pratiche artistiche contemporanee.

Hito Steyerl: l'artista e il suo impatto nell'arte contemporanea

Hito Steyerl, nata a Monaco di Baviera nel 1966, è riconosciuta a livello internazionale per il suo lavoro sul tema dell'immagine digitale, dei sistemi di potere e della circolazione delle informazioni. Le sue opere sono state esposte nei maggiori spazi contemporanei, come la Biennale di Venezia, il MoMA e il Centre Pompidou. Il suo approccio interdisciplinare, che integra cinema, installazione, saggistica e teoria critica, ha contribuito in modo significativo alla riflessione sui limiti della percezione, sui rischi e sulle opportunità delle nuove tecnologie.

Nell'ambito della mostra The Island all'Osservatorio Fondazione Prada, Steyerl rilancia la propria poetica attraverso lavori immersivi che interrogano il visitatore sulle modalità di fruizione dell'informazione, la trasparenza dei dati e l'ambiguità delle immagini digitali.

L'iniziativa conferma l'importanza di Fondazione Prada nell'offrire al pubblico italiano occasioni uniche di confronto con le massime espressioni dell'arte attuale, consolidando Milano come capitale culturale europea nell'ambito delle arti visive.