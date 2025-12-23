Le Gallerie degli Uffizi propongono anche quest’anno aperture straordinarie e iniziative speciali in occasione delle festività natalizie, offrendo a cittadini e turisti nuove opportunità di visita e approfondimento culturale. Il complesso museale fiorentino, tra i più visitati d’Italia, ha annunciato un programma di aperture straordinarie che coinvolge la Galleria delle Statue e delle Pitture, il Museo di Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli.

Secondo quanto comunicato dalle fonti ufficiali, le Gallerie degli Uffizi resteranno chiuse il 25 dicembre (Natale) e lunedì 29 dicembre 2025, in linea con la consueta chiusura settimanale.

Non sono previste aperture straordinarie in queste due date. Anche il Museo di Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli seguiranno le stesse indicazioni di chiusura per il 25 dicembre. Per quanto riguarda le altre festività e i giorni limitrofi, il complesso museale sarà regolarmente accessibile, ma gli orari di apertura per le giornate straordinarie non sono stati specificati dalle fonti ufficiali. Si consiglia pertanto di consultare il sito delle Gallerie degli Uffizi per eventuali aggiornamenti sugli orari e sulle modalità di accesso.

Le Gallerie degli Uffizi: un polo culturale di riferimento

Le Gallerie degli Uffizi rappresentano uno dei principali poli museali a livello internazionale. Il complesso comprende la celebre Galleria delle Statue e delle Pitture, il Museo di Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli, offrendo un percorso espositivo che attraversa secoli di storia dell’arte.

Durante il periodo natalizio, oltre alle visite alle collezioni permanenti, sono previste iniziative dedicate alle famiglie, visite tematiche e attività di approfondimento sulle opere più significative.

Il direttore Eike Schmidt ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per accogliere i numerosi visitatori che scelgono Firenze durante le festività, valorizzando il ruolo delle Gallerie degli Uffizi come punto di riferimento culturale internazionale. Particolare attenzione viene riservata alla gestione dei flussi di visitatori, soprattutto in un periodo caratterizzato da un elevato numero di prenotazioni.

Un patrimonio tra storia e innovazione

Fondati nella seconda metà del Cinquecento su progetto di Giorgio Vasari per volontà di Cosimo I de’ Medici, gli Uffizi sono stati progressivamente ampliati e riorganizzati, aprendo al pubblico nel 1769.

La Galleria ha conosciuto numerose trasformazioni strutturali e museografiche, culminate nella creazione delle Gallerie degli Uffizi come polo unico nel 2014. Tra le opere più iconiche ricordiamo la “Nascita di Venere” e la “Primavera” di Sandro Botticelli, “L’Annunciazione” di Leonardo da Vinci, la “Madonna del Cardellino” di Raffaello e molte altre testimonianze di arte europea dal Trecento al Seicento. L’istituzione è attivamente impegnata anche nell’innovazione digitale, con la digitalizzazione di parte delle sue raccolte, e nella promozione di attività didattiche e divulgative sempre più accessibili al pubblico globale.