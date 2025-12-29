La cantante Arisa è stata tedofora in occasione del passaggio della fiaccola olimpica a Potenza, tappa simbolica del percorso verso i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. L'evento, che si è svolto il 28 dicembre 2025 nel capoluogo lucano, è stato particolarmente significativo per l’artista, che ha avuto l’onore di portare la fiamma nella sua terra, nella città in cui è cresciuta e con cui mantiene un legame profondo.

Arisa ha raccontato che è stato emozionante percorrere le strade che l’hanno vista crescere e ritrovarsi circondata dall’affetto del pubblico.

Insieme alla fiamma olimpica, l’artista ha portato il suo spirito gioviale, che ha contribuito a coinvolgere le persone accorse per seguire il passaggio della fiaccola.

Il 2025 è stato un anno intenso per Arisa: ha vinto il Nastro d’Argento per la migliore canzone originale con “Canta ancora”, è stata protagonista con un suo ritratto nella mostra internazionale Faces ad Arles, si è esibita negli Stati Uniti e in Giappone in occasione di Expo 2025, ed è stata coach di The Voice Senior, dove ha confermato la sua sensibilità artistica. Inoltre, sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano “Magica favola”.

Il passaggio della fiamma a Potenza

La tappa con Arisa è avvenuta nel quadro della partenza del viaggio della fiaccola verso Milano Cortina 2026, iniziato il 26 novembre 2025 da Olimpia, Grecia, e proseguito in Italia attraverso 63 giorni, 12 000 chilometri e 60 città, fino alla cerimonia di apertura del 6 febbraio 2026 a Milano.

Oltre ad atleti, anche volti dello spettacolo partecipano alla staffetta insieme a campioni olimpici e paralimpici.

Il significato per Potenza e la Basilicata

A Potenza, il passaggio della fiamma ha assunto un forte valore simbolico, con Arisa come protagonista. La staffetta ha poi proseguito verso le Dolomiti lucane, tra Pietrapertosa e Castelmezzano, dove la fiaccola è arrivata con il Volo dell’Angelo, e quindi a Matera prima di lasciare la regione in direzione Puglia.

La scelta di Arisa come tedofora nella sua città natale, con un passato artistico e umano così denso, rafforza il ruolo della cerimonia nella valorizzazione del territorio e delle sue identità.