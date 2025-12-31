Il 31 dicembre 2025, il Teatro Comunale di Bologna ha annunciato il ritorno dell’integrale delle Nove Sinfonie di Ludwig van Beethoven, dopo ventidue anni di assenza, con il nuovo progetto “Gioia”. Il ciclo si terrà all’Auditorium Manzoni, con esecuzioni affidate a nove giovani direttori, vincitori di concorsi internazionali, ciascuno alla guida di una sinfonia.
L’iniziativa inizierà il 4 gennaio 2026 con la Prima Sinfonia (Opera 21 in do maggiore), diretta da Julio García Vico, con Emanuele Benfenati, spalla dell’orchestra, come violino solista.
Il programma si aprirà con il Concerto per violino e orchestra n. 3 in sol maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, che precederà l’esecuzione beethoveniana. Il ciclo proseguirà cronologicamente fino alla Nona Sinfonia, prevista per il 31 dicembre 2026 durante la stagione sinfonica in abbonamento. L’ultima integrale risale al 2004, realizzata da Daniele Gatti, allora direttore musicale della Fondazione del Comunale.
Il rilancio del ciclo sinfonico nel nuovo format «Gioia» offre anche l’opportunità di valorizzare giovani talenti: ognuna delle prime otto sinfonie sarà eseguita di domenica mattina alle ore undici da un giovane direttore, affiancato dalle prime parti dell’orchestra. La Nona sinfonia sarà inserita nella stagione ufficiale a fine anno.
Il 4 gennaio, data di inaugurazione del ciclo, vedrà Julio García Vico, vincitore del XVI Concorso “Donatella Flick” e del Deutscher Dirigentenpreis 2019, debuttare “sotto le Due Torri”.
Il calendario del progetto “Gioia”
Il Teatro Comunale ha confermato il calendario completo del ciclo “Gioia”:
- 4 gennaio: Sinfonia n. 1, diretta da Julio García Vico con Emanuele Benfenati al violino (e il Concerto n. 3 di Mozart)
- 25 gennaio: Sinfonia n. 2, diretta da Rotem Nir con Francesco Maria Parazzoli al violoncello
- 8 febbraio: Sinfonia n. 3 “Eroica”, diretta da Serhii Nesteruk
- 3 maggio: Sinfonia n. 4, diretta da Giovanni Conti, preceduta da ouverture quali “Re Stefano” e “Le creature di Prometeo”
- 10 maggio: Sinfonia n. 5, diretta da Aram Khacheh con Enrico Celestino alla viola
- 31 maggio: Sinfonia n. 6 “Pastorale”, diretta da Sieva Borzak, preceduta dalla Leonore Ouverture n. 3
- 22 novembre: Sinfonia n. 7, diretta da Christian Blex, preceduta dall’ouverture di “Coriolano”
- 13 dicembre: Sinfonia n. 8, diretta da Benedikt Sauer, con ouverture come “Egmont”, “Le rovine di Atene”, “La consacrazione della casa”
- 31 dicembre 2026: Sinfonia n. 9, nella stagione sinfonica in abbonamento
Tradizione e futuro
Il ritorno all’integrale beethoveniano al Comunale di Bologna sottolinea un legame con la tradizione: l’ultima esecuzione integrale, diretta da Daniele Gatti nel 2004, fu un momento centrale per la vita musicale bolognese.
Il nuovo progetto “Gioia” rinnova quella sfida con un’idea innovativa: affidare ogni sinfonia a un giovane talento internazionale. Un modello che unisce continuità storica e nuove prospettive artistiche.
L’Auditorium Manzoni, già sede di concerti sinfonici, e la scelta della domenica mattina mettono in dialogo il teatro con un pubblico ampio, in linea con le tendenze che privilegiano concerti accessibili. Il coinvolgimento delle prime parti dell’orchestra rafforza il profilo collaborativo dell’iniziativa.
Il progetto “Gioia” è un percorso celebrativo che si snoda per quasi dodici mesi, dal 4 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Questa maratona musicale offre un’occasione per riflettere sulla storia delle sinfonie beethoveniane e per apprezzare le nuove generazioni di direttori in dialogo con la tradizione orchestrale bolognese.