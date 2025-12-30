Secondo Forbes, Beyoncé è entrata a far parte del ristretto club dei miliardari, diventando la quinta cantante a raggiungere questo traguardo dopo suo marito Jay‑Z, Taylor Swift, Rihanna e Bruce Springsteen. Questo riconoscimento arriva a 44 anni, in seguito a un 2025 economicamente eccezionale, soprattutto grazie al successo del tour legato all’album country Cowboy Carter, che ha generato ricavi record.

Il Cowboy Carter Tour è stata la tournée più redditizia del 2025 per una solista: sempre secondo Forbes, ha incassato oltre 400 milioni di dollari in biglietti e circa 50 milioni in merchandising.

L’album omonimo ha vinto il Grammy per Album dell’anno e l’artista si è esibita anche nell’intervallo della partita NFL di Natale su Netflix, ottenendo ulteriori guadagni. Complessivamente, nel 2025 Beyoncé ha guadagnato 148 milioni di dollari, diventando la terza musicista più pagata dell’anno.

Gran parte della sua ricchezza deriva dalla musica e dai diritti sul suo catalogo, gestiti tramite Parkwood Entertainment, società da lei fondata nel 2010 che le consente di controllare produzione e distribuzione e ottenere margini più elevati sui propri progetti.

Un impero costruito sull'indipendenza

La scelta di gestire autonomamente la propria carriera attraverso Parkwood Entertainment è un elemento cruciale per comprendere il successo finanziario di Beyoncé.

Fondata nel 2010, l’azienda produce i suoi album, documentari e tournée, anticipando i costi di produzione e garantendole una fetta più ampia dei proventi. Questo modello riflette l’approccio imprenditoriale dell’artista, volto alla massimizzazione del valore economico della sua attività.

Nel corso degli anni, Beyoncé ha ampliato le sue fonti di reddito con iniziative come la linea di cura per capelli Cécred, il whiskey SirDavis e la linea di abbigliamento Ivy Park (interrotta nel 2024), pur restando la musica il motore principale della sua fortuna, grazie in particolare al suo catalogo e alle tournée monumentali che continuano a registrare incassi eccezionali.

I tour da record di Beyoncé

Nel 2023, il Renaissance World Tour ha ottenuto un enorme successo, con incassi prossimi a 600 milioni di dollari, consolidando la sua posizione di icona della cultura pop contemporanea.

Nel 2025, la svolta country con Cowboy Carter ha portato una nuova stagione di successi: la tournée mondiale è diventata la più redditizia del genere, con oltre 400 milioni di dollari incassati con i biglietti e altri 50 milioni con il merchandising.

Per questa produzione, la cantante si è avvalsa di uno schema di mini‑residenza: trentadue concerti ripartiti in nove stadi tra America ed Europa, supportati da una logistica imponente (oltre 350 tecnici, cento semirimorchi, otto aerei cargo), elementi che testimoniano la portata dello spettacolo e la sua capacità di attrarre pubblico a livelli globali.

Combinando i guadagni delle tournée, i diritti del catalogo e le sponsorizzazioni (inclusa la performance NFL su Netflix e gli spot per Levi’s), Beyoncé ha raggiunto una cifra di 148 milioni di dollari pre‑tasse nel 2025, attestandosi come terza artista più pagata al mondo.

Con questa somma, il suo patrimonio ha superato il miliardo di dollari, un traguardo che la colloca in un ristretto gruppo di musicisti miliardari.