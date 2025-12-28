La Biennale di Venezia ha acceso i riflettori sul ruolo svolto da Brigitte Bardot nell’evoluzione dell’immagine femminile sul grande schermo. Nel corso di un incontro tenutosi il 28 dicembre 2025, all’interno del calendario degli eventi della Biennale, è stata approfondita l’influenza dell’attrice francese nella trasformazione dei canoni e degli stereotipi legati alla figura della donna nel cinema internazionale. Bardot è stata celebrata anche per la sua capacità di superare numerosi pregiudizi sociali, emergendo come icona di emancipazione negli anni cinquanta e sessanta, un periodo cruciale per la ridefinizione della presenza femminile nei media e nell’immaginario collettivo.

L’incontro, organizzato nell’ambito delle attività culturali promosse dalla Biennale di Venezia, ha visto interventi di critici, storici del cinema e rappresentanti del mondo accademico. L’azione di Bardot si è caratterizzata per aver messo in discussione ruoli tradizionali e aspettative sociali nei confronti della donna. Con le sue scelte professionali e personali, ha contribuito a ridefinire l’identità stessa del protagonismo femminile cinematografico, offrendo un modello di libertà e indipendenza ancora attuale. L’iniziativa si è inserita così nel più ampio progetto della Biennale teso a rileggere criticamente l’iconografia della donna nel cinema, coinvolgendo sia grandi classici sia produzioni contemporanee che dialogano con le questioni di genere.

Il ruolo di Brigitte Bardot nella rappresentazione femminile

Brigitte Bardot, nata nel 1934 a Parigi, ha esordito giovanissima nel mondo dello spettacolo e, nel corso della sua carriera, si è imposta come uno dei volti più noti della cultura popolare europea. Il suo film più celebre, "E Dio... creò la donna" (1956) di Roger Vadim, è riconosciuto come uno spartiacque, sia per la narrazione cinematografica sia per il modo in cui il corpo e la personalità della protagonista vengono rappresentati. Bardot ha incarnato per decenni uno degli archetipi dell’emancipazione femminile, anche grazie alle sue frequenti prese di posizione su temi civili che hanno suscitato ampio dibattito pubblico.

La Biennale di Venezia ha voluto dedicare a Bardot uno spazio di riflessione non solo sul suo lascito artistico ma anche sul valore simbolico della sua figura rispetto ai temi dell’autodeterminazione, della libertà e del superamento degli stereotipi ancora oggi presenti nell’industria cinematografica.

L’iniziativa è stata accompagnata dalla proiezione di alcune tra le sue opere più rappresentative e da una tavola rotonda su come il cinema possa contribuire a promuovere modelli di inclusività e rispetto dell’identità femminile.

L'impegno della Biennale di Venezia per la parità di genere

Fondata nel 1895, la Biennale di Venezia rappresenta uno dei più autorevoli enti culturali a livello internazionale. Oltre alla storica Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, accoglie annualmente decine di eventi, esposizioni, performance e dibattiti che abbracciano tutte le discipline artistiche, con una particolare attenzione alle trasformazioni sociali e culturali contemporanee. Negli ultimi anni, numerose iniziative hanno affrontato tematiche di inclusione di genere, con progetti specifici che riflettono la volontà di dare maggiore visibilità e rappresentanza alle artiste e alle donne impegnate nei diversi ambiti del settore creativo.

L’evento dedicato a Brigitte Bardot si inserisce quindi in questa strategia di lungo periodo. La Biennale di Venezia offre così una piattaforma dove passato e presente si incontrano, mettendo in luce il contributo di personalità che hanno saputo incidere profondamente sull’immaginario collettivo e aprire nuovi spazi di libertà nell’espressione artistica e sociale. Il dialogo avviato nel 2025 si affianca agli altri percorsi di ricerca istituiti dalla Biennale su temi di attualità, con l’obiettivo condiviso di favorire una cultura del rispetto e della parità di genere anche attraverso il linguaggio universale del cinema.