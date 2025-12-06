Questa domenica 7 dicembre 2025, Villa Piccolomini in via Aurelia Antica 164 a Roma ospiterà la terza edizione di "Bollicine Wine Fest", un evento dedicato al mondo degli spumanti italiani e internazionali.

L'Associazione Decanter Wine Academy organizza una manifestazione che riunirà oltre 70 cantine provenienti da tutta Italia, con una selezione di bollicine di alta qualità.

La festa degli spumanti italiani a Villa Piccolomini a Roma

Nel "Bollicine Wine Fest", presso la serra di Villa Piccolomini (non lontana da San Pietro), i visitatori potranno degustare spumanti prodotti con metodi classici, Martinotti e ancestrali, e scoprire i vitigni autoctoni italiani, dal Friuli alla Sicilia, dal Veneto alla Toscana, dal Piemonte al Lazio.

Tra le varie aziende presenti, figurano nomi blasonati come Castello di Gussago per il Franciacorta e Duca di Salaparuta per il Sud, accanto a realtà meno conosciute ma di grande valore.

La manifestazione sarà anche l'occasione per scoprire delle bollicine straniere, con la presenza in particolare di vigneron francesi e spagnoli. In particolare la Francia sarà rappresentata da diversi piccoli produttori accuratamente selezionati, mentre la Spagna offrirà i suoi cava.

L'evento, dedicato ai curiosi e agli appassionati di vino, si svolgerà dalle ore 16 alle 22 e offrirà anche delle aree food con specialità gastronomiche selezionate per accompagnare le bollicine, offrendo ai visitatori un’esperienza completa di gusto.

Oltre a una selezione di formaggi di "Le Direzioni del Gusto" e di prosciutti con "Delizia Iberica", ci saranno anche dei fritti di "Bist-Road il Gastronamade".

I dettagli per accedere alla manifestazione

Il biglietto di ingresso comprende un bicchiere e una sacca porta-bicchiere in omaggio, la degustazione libera dei vini delle oltre 70 cantine presenti e un buono acquisto da spendere tra le bottiglie dei produttori presenti.

Alle ore 16 si terrà anche la masterclass "La Disfida Francia contro Italia", con Angelo Petracci, referente Guida Vitae Ais, che confronterà tre champagne e tre metodi classici italiani alla cieca. Il tutto ha posti limitati ed è obbligatoria la prenotazione via mail.

Per ulteriori informazioni (anche sui costi del biglietto di accesso e di quello della masterclass) e per prenotazioni, è possibile visitare il sito web ufficiale dell'Associazione Decanter Wine Academy.