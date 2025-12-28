Brigitte Bardot è una delle figure più importanti del cinema internazionale e un simbolo della rivoluzione culturale degli anni Cinquanta e Sessanta. Considerata un'icona della settima arte, ha lasciato un segno profondo non solo nell’immaginario collettivo, ma anche nella storia del costume e nella difesa dei diritti degli animali.

Nata il 28 settembre 1934 a Parigi, è celebre a livello mondiale soprattutto per il suo ruolo nel film “E Dio creò la donna” (1956) diretto da Roger Vadim, allora suo marito. Questo film rivoluzionò l’immagine femminile sul grande schermo, attraverso una narrazione che mise in discussione il moralismo dell’epoca.

Bardot ha interpretato oltre quaranta pellicole, lavorando con registi come Jean-Luc Godard, Louis Malle e Henri-Georges Clouzot, e affermandosi come modello di stile e di emancipazione femminile.

L’impatto sul cinema e sulla società

Spesso indicata con le iniziali BB, Bardot fu ambasciatrice di una nuova forma di femminilità, libera e anticonformista. La sua immagine, diventata iconica grazie a fotografie, film e servizi di moda, influenzò profondamente lo stile degli anni Sessanta e Settanta, e ispirò numerosi artisti contemporanei. Accanto all’attività cinematografica, fu anche interprete di canzoni di successo e protagonista della scena pubblica internazionale. Con la sua energia e il suo carisma, Bardot è diventata rapidamente sinonimo di una generazione che reclamava più libertà personale e spirito critico.

Nella seconda parte della sua vita, si è dedicata con impegno alla difesa dei diritti degli animali. Nel 1986 ha fondato la Fondation Brigitte Bardot, organizzazione impegnata in campagne di sensibilizzazione contro il maltrattamento e la sperimentazione sugli animali, diventando un punto di riferimento per l’attivismo animalista in Francia e nel mondo. Bardot dichiarava spesso: “La mia seconda vita è stata dedicata a dare voce a chi non ne ha”.

Una carriera leggendaria e un’eredità culturale

Bardot ha rappresentato un punto di svolta per il cinema europeo grazie alla sua presenza carismatica in pellicole come “Il disprezzo” (1963) di Jean-Luc Godard e “Viva Maria!” (1965) di Louis Malle. La sua popolarità raggiunse un apice tale da consacrarla come mito internazionale, portando anche alla creazione del termine “bardotisme” per descrivere il fenomeno di emulazione e fascinazione collettiva che suscitava.

Abbandonata la carriera cinematografica nel 1973, ha continuato a mantenere un ruolo pubblico di primo piano, anche attraverso posizioni controverse su temi di attualità e scelte personali di grande impatto mediatico.

La Fondation Brigitte Bardot, ancora oggi attiva, promuove campagne per la tutela della fauna, il rifiuto della violenza sugli animali e la protezione delle specie a rischio d’estinzione. Tra le sue principali battaglie si annoverano la lotta contro la caccia alle balene e la promozione di una legislazione europea più severa sulla tutela degli animali. Bardot rappresenta un’eredità complessa, fatta di cinema, impegno sociale e di una visione anticonformista che ha cambiato profondamente il modo di intendere la figura femminile nel Novecento.