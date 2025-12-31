Il 30 dicembre 2025, a Capri, si è svolta la cerimonia di consegna dei premi Capri‑Boniello 2025, nell’ambito della rassegna Capri Hollywood the International Film Festival, sotto la direzione di Pascal Vicedomini. I riconoscimenti – dedicati alla memoria di Teodorico Boniello, ex assessore al turismo e figura culturale dell’isola, e all’impegno giornalistico di Annamaria Boniello – sono stati conferiti a Sergio Fabi, Riccardo Tinnirello e Gianluigi Lembo. La scelta intende ribadire il legame tra intellettuali, artisti e protagonisti dello spettacolo con l’isola azzurra.

Il giornalista romano Sergio Fabi è stato premiato per il suo “impegno costante nel promuovere il cinema in particolare con gli strumenti digitali”. Riccardo Tinnirello, manager, è stato riconosciuto perché “da sempre sostiene i talenti italiani nel mondo contribuendo alla valorizzazione di eventi internazionali”. L’artista Gianluigi Lembo è stato scelto come “artista attivo a livello internazionale sulle orme del padre Guido Lembo, indimenticato fondatore dell’Anema e Core”.

Durante la cerimonia nella Piazzetta di Capri erano presenti l’assessore alla cultura e ai grandi eventi del Comune di Capri, Salvatore Ciuccio, e l’assessore al turismo del Comune di Anacapri, Manuela Schiano.

Annamaria Boniello ha dichiarato: “Il giornalismo si distingue oggi più che mai per la presenza sul campo – e Sergio Fabi è un vero gladiatore dell’informazione, sempre a caccia di notizie e pronto a scoprirle evitando i tranelli del mondo digitale.”

Il significato del premio Capri-Boniello

Il premio Capri‑Boniello si inserisce nella tradizione di Capri Hollywood, festival di cinema internazionale di fine anno che valorizza personalità culturali e artistiche connesse all’isola. È dedicato a Teodorico Boniello, che fu assessore al turismo e figura di riferimento nella cultura caprese, e alla giornalista Annamaria Boniello, nota per il suo contributo all’informazione su Capri e alla promozione del territorio.

La celebrazione si svolge nella Piazzetta di Capri, simbolo scenografico e luogo pubblico centrale.

Capri: un legame tra cinema, cultura e memoria

L’isola di Capri è da tempo un luogo privilegiato per eventi legati al cinema e alla cultura. Capri Hollywood è un appuntamento internazionale che attira professionisti del cinema e offre premi di valenza artistica e commemorativa. Il legame con la memoria locale è evidente anche in altri premi, come il Premio Campanile d’Oro Isola di Capri istituito dal Comune, ideato per valorizzare cittadini ed eventi meritevoli nel campo sociale e culturale. Tra i premiati figura Guido Lembo, ricordato per aver portato nel mondo il mito dell’isola attraverso la musica della sua Anema e Core.

In sintesi, i premi Capri‑Boniello 2025 confermano l’importanza della memoria culturale di Capri, unita a proposte contemporanee nel cinema, nel management culturale e nell’arte. La scelta di Fabi, Tinnirello e Lembo rafforza l’idea di un’isola come punto di incontro tra tradizione, innovazione e attenzione al talento nazionale.