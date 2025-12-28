Capri si prepara a celebrare Brigitte Bardot con un evento speciale il 2 gennaio 2025, con la proiezione del celebre film Il disprezzo di Jean-Luc Godard. L’omaggio si terrà presso il Cinema Internazionale dell’isola, nell’ambito della ventinovesima edizione di "Capri, Hollywood – The International Film Festival", una delle principali rassegne dedicate al cinema internazionale in Italia.

Bardot, icona del cinema europeo, è protagonista della pellicola del 1963 di Jean-Luc Godard, ambientata in parte a Capri e nella celebre Villa Malaparte, simbolo architettonico dell'isola.

L’evento vuole valorizzare la figura di Bardot, che ha segnato il costume e l’immaginario del Novecento, e rendere omaggio a Godard, figura chiave della Nouvelle Vague, scomparso nel 2022. Nel film, tratto dal romanzo di Alberto Moravia, recitano anche Michel Piccoli e Jack Palance. La pellicola è nota per i suoi paesaggi e le scelte registiche innovative. Gli organizzatori sottolineano come “la magia di Capri e la presenza cinematografica della Bardot rendano Il disprezzo un’opera ancora attualissima e carica di fascino”. Proprio la produzione del film ha contribuito a consolidare il mito di Capri come set privilegiato del cinema internazionale. L’iniziativa rientra nel programma del festival, che fino al 3 gennaio prevede incontri, masterclass e anteprime internazionali, con la partecipazione di artisti e professionisti del settore.

Il legame tra Il disprezzo e Capri

Il disprezzo ha contribuito a promuovere l’isola come destinazione cinematografica, valorizzando l’architettura razionalista di Villa Malaparte, sulle scogliere a picco sui Faraglioni. La villa, progettata da Adalberto Libera per lo scrittore Curzio Malaparte, ospita alcune delle scene più famose del film, diventando un’icona riconoscibile nei fotogrammi con Bardot. Il festival Capri, Hollywood celebra questo valore con restauri di pellicole e incontri con storici del cinema dedicati al rapporto tra l'isola e il grande schermo. L’evento del 2 gennaio si inserisce in questa tradizione di valorizzazione del territorio.

Capri, Hollywood: storia del festival

Fondato nel 1995 da Pascal Vicedomini, il festival Capri, Hollywood si svolge ogni anno tra dicembre e gennaio, coinvolgendo sale cinematografiche, spazi pubblici e siti storici.

La manifestazione si è distinta per il suo ruolo internazionale, anticipando la stagione dei premi cinematografici e accogliendo grandi nomi della settima arte. Il festival propone prime visioni e omaggi, come quello a Bardot e a Godard, unendo la storia del cinema europeo e la cultura di Capri. Diverse edizioni hanno dedicato spazio ai film girati sull’isola e ai registi che l’hanno scelta, rafforzando l’identità di Capri come luogo d’eccellenza per il cinema.