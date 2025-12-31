Il festival Capri Hollywood 2025 ha confermato la sua attenzione verso le nuove generazioni del cinema italiano, con una notevole presenza di giovani talenti. Tra i nomi più in vista dell’edizione, che si è svolta a dicembre nella celebre località campana, spiccano Martina Ferragamo, Luigi Zeno, Cartisia Somma, Alessandro Gervasi, Elena Preziosi e Annaluce Cuomo. Questi giovani artisti sono stati protagonisti di diversi momenti durante la manifestazione, che si è tenuta in vari spazi dell’isola con la partecipazione di personalità di spicco del panorama nazionale.

La kermesse, ideata e diretta da Pascal Vicedomini, ha ribadito il proprio ruolo di piattaforma per il lancio di nuovi interpreti e creativi del settore. Tra gli ospiti di quest’anno figurano Akash Kumar, Marco Risi, Stefania Sandrelli, Donatella Finocchiaro e Amanda Sandrelli. In particolare, Martina Ferragamo, Luigi Zeno e Cartisia Somma hanno riscosso ampi consensi durante le proiezioni e gli eventi a loro dedicati, mentre Alessandro Gervasi, Elena Preziosi e Annaluce Cuomo sono stati apprezzati per la loro freschezza e capacità interpretativa.

Capri Hollywood: vetrina per il cinema giovane

Capri Hollywood è diventato uno dei festival cinematografici italiani più apprezzati per la sua capacità di valorizzare i giovani professionisti dell’industria filmica.

Edizione dopo edizione, la manifestazione offre spazio a registi, attori e musicisti emergenti, accanto a nomi già affermati del cinema nazionale. Durante il festival, sono stati premiati sia il talento che la versatilità dei partecipanti più giovani, in linea con lo spirito di innovazione che caratterizza l’evento.

Cartisia Somma, giovane interprete, ha attirato l’attenzione per il suo contributo alle produzioni presentate. L’attenzione verso i giovani è stata sottolineata anche da Pascal Vicedomini: “Capri Hollywood rappresenta una straordinaria opportunità per i nuovi talenti italiani, ai quali dedichiamo risorse e visibilità nel segno della qualità”.

Storia del festival sull’isola di Capri

Il festival Capri Hollywood è nato nel 1995 e ha rapidamente guadagnato rilevanza nel panorama delle manifestazioni culturali dedicate al cinema, diventando un punto di incontro tra professionisti del settore e pubblico. Ogni anno, tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, il festival trasforma l’isola in una vetrina per l’industria cinematografica, ospitando anteprime, incontri, masterclass e premiazioni. Tra i suoi obiettivi principali figura la promozione del dialogo tra il cinema italiano e quello internazionale, con particolare attenzione ai giovani e ai nuovi linguaggi audiovisivi. Nel corso degli anni, la manifestazione ha favorito la presenza di artisti di fama nazionale e ha sostenuto numerose iniziative formative per giovani attori e registi.

L’edizione 2025 prosegue la tradizione di Capri Hollywood, mantenendo uno sguardo attento sulle promesse del cinema e rafforzando il ruolo dell’isola come luogo d’incontro per la settima arte.