Il festival Capri Hollywood, giunto alla sua trentesima edizione, si è confermato anche quest'anno come un'isola di pace e un punto di riferimento internazionale per il cinema. La rassegna, diretta da Pascal Vicedomini, ha preso il via il 26 dicembre coinvolgendo l'intera isola di Capri con proiezioni, eventi e incontri che vedono la partecipazione di personalità di rilievo del mondo cinematografico italiano e internazionale. In questa edizione, l'attenzione è stata posta sull'importanza dello scambio tra le diverse culture e sulla necessità di un dialogo pacifico nel contesto globale.

L'edizione 2025 del festival si è aperta con una serie di eventi e anteprime, coinvolgendo registi, attori, produttori e operatori del settore provenienti da numerosi Paesi. Il festival, da sempre legato allo spirito internazionale dell'isola, si caratterizza per l'accoglienza offerta a talenti emergenti e a protagonisti del panorama cinematografico mondiale. Sono state organizzate rassegne speciali, incontri con il pubblico e momenti di confronto sui principali temi del cinema contemporaneo.

Un festival tra innovazione e tradizione

L'appuntamento di Capri si distingue per la capacità di unire la valorizzazione delle eccellenze italiane a un'apertura internazionale. Nato nel 1995, Capri Hollywood ha visto la partecipazione, nel corso degli anni, di ospiti illustri e la presentazione in anteprima di pellicole destinate a diventare successi internazionali.

L'edizione del trentennale ha dedicato particolare attenzione al nuovo cinema d'autore e all'innovazione, senza dimenticare il radicamento sul territorio caprese, che resta fulcro dell'evento. Contestualmente all'ampio programma di proiezioni, si svolgono cerimonie di premiazione che consolidano i legami fra Capri e il grande schermo, mentre l'atmosfera dell'isola rappresenta uno degli elementi più apprezzati da ospiti e partecipanti.

Il festival riserva spazi dedicati anche alla formazione e al sostegno a giovani autori e registi, favorendo lo scambio tra generazioni e consolidando la propria vocazione internazionale. Da trent'anni, Capri Hollywood promuove il dialogo culturale e la pace attraverso la settima arte, con uno sguardo attento ai mutamenti della società e ai linguaggi del cinema contemporaneo.

Capri, cuore pulsante della cultura cinematografica internazionale

L'isola di Capri, con i suoi paesaggi e la sua storia, rappresenta uno dei luoghi simbolo del dialogo tra culture nel contesto mediterraneo. Dal 1995, il festival Capri Hollywood porta sull'isola artisti di fama mondiale, favorendo la nascita di nuove collaborazioni e consolidando la presenza italiana nel panorama cinematografico globale. Tra le location principali delle proiezioni e degli eventi figurano storici hotel, teatri e piazze del centro di Capri, che diventano palcoscenico ideale per l'incontro fra pubblico e professionisti del settore.

La manifestazione è promossa dall'Istituto Capri nel mondo, organizzazione che si occupa di valorizzare il patrimonio culturale dell'isola attraverso eventi di rilievo internazionale.

Il successo delle trentennali edizioni ha rafforzato il legame tra Capri e il cinema, facendo del festival un appuntamento di riferimento sia per le produzioni che per gli appassionati. La capacità di coniugare accoglienza, qualità artistica e messaggio di pace è uno dei tratti distintivi del festival, punto di arrivo e di partenza per l'incontro tra mondi e linguaggi diversi.