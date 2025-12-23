Catanzaro si prepara a diventare protagonista della notte di San Silvestro 2025: la città calabrese ospiterà infatti l’edizione 2025 de "L’Anno che Verrà", la celebre trasmissione di Raiuno che accompagnerà il pubblico nel passaggio dal 2025 al 2026. L’evento, organizzato in collaborazione con la Regione Calabria e il Comune di Catanzaro, si svolgerà il 31 dicembre 2025 e avrà come location il lungomare cittadino o l’area Teti/Lido, come confermato dalle fonti ufficiali. Non sarà dunque il centro storico a fare da cornice alla diretta, ma una delle zone costiere più suggestive della città.

La trasmissione, che andrà in onda a partire dalle 21.00, rappresenta uno degli appuntamenti televisivi più seguiti di fine anno e attira un vasto pubblico sia dal vivo che da casa. Sul palco principale, che verrà allestito sul lungomare o nell’area Teti/Lido, si esibiranno artisti di rilievo nazionale e internazionale, offrendo uno spettacolo ricco di musica, intrattenimento e festeggiamenti per accogliere il nuovo anno.

I dettagli organizzativi e le aspettative sull’evento

In vista dell’evento, sono già in corso i preparativi per garantire la sicurezza e la mobilità di cittadini e visitatori. Verranno installati maxi schermi in diversi punti della zona costiera per permettere una visione allargata dello spettacolo anche al di fuori dell’area principale.

Gli organizzatori stimano la presenza di migliaia di persone tra residenti e turisti, attratti dalla possibilità di vivere dal vivo una delle notti più attese dell’anno.

Il direttore di Raiuno, Gian Marco Chiocci, ha espresso soddisfazione per la scelta di Catanzaro: “La trasmissione vuole essere una vetrina privilegiata del territorio e delle sue eccellenze artistiche e culturali”. Tra i principali artisti attesi figurano nomi noti della musica italiana, il cui coinvolgimento contribuisce a rafforzare il legame tra la manifestazione e il pubblico di tutta la penisola.

Catanzaro e il valore culturale dell’iniziativa

Catanzaro, capoluogo della Calabria, rappresenta una delle realtà più dinamiche dal punto di vista culturale del Sud Italia.

La scelta del lungomare o dell’area Teti/Lido come location per l’evento sottolinea la volontà di valorizzare anche il patrimonio paesaggistico e turistico della città, oltre a quello storico e architettonico. La città, conosciuta anche per il Complesso Monumentale del San Giovanni e per l’importante Museo Marca, ospiterà anche altre iniziative collaterali legate ai festeggiamenti di fine anno, dalle visite guidate alle mostre temporanee nei principali musei cittadini.

Negli ultimi anni Catanzaro ha rafforzato il proprio ruolo di polo culturale regionale, grazie anche ad una crescita delle presenze turistiche attratte sia dal patrimonio storico che dalle manifestazioni di livello nazionale. L’arrivo del programma Rai rappresenta un ulteriore riconoscimento del fermento culturale e sociale della città calabrese.