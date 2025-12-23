La maison Chanel ha annunciato che la collezione Métiers d'art per il 2026 sarà presentata con una sfilata a Seul il 26 maggio 2025. Si tratta di una scelta significativa, perché è la prima volta che la storica casa di moda francese organizza questo evento annuale in Corea del Sud, Paese in cui il marchio è particolarmente apprezzato. L'annuncio è stato formalizzato il 23 dicembre 2025, segnando una tappa importante nel legame tra Chanel e il mercato asiatico.

Il Métiers d'art è uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario Chanel, dedicato ogni anno all'eccellenza dei savoir-faire artigianali che collaborano con la maison.

Nelle edizioni recenti, la sfilata era stata ospitata in città come Manchester, Dakar e Tokyo, riflettendo la volontà di Chanel di esplorare e rendere omaggio a metropoli dal forte fermento creativo.

L'appuntamento Métiers d'art: una tradizione di eccellenza

Lanciata nel 2002, la collezione Chanel Métiers d'art è nata per valorizzare le competenze uniche degli artigiani che lavorano con la maison, tra cui ricamatori, cappellai, orafi e plissettatori. Ogni anno, la collezione viene presentata con una sfilata esclusiva in una città dal significato particolare, legata tanto all'identità di Chanel quanto alle tendenze culturali emergenti. Tra le città che hanno ospitato l'evento figurano Manchester nel 2023, Dakar nel 2022 e Tokyo nel 2024, a testimonianza della progressiva apertura della maison verso nuovi mercati globali e le rispettive culture locali.

Le sfilate Métiers d'art sono spesso accompagnate da eventi collaterali, mostre e progetti condivisi con istituzioni locali, al fine di valorizzare il patrimonio artistico, la creatività e la storia della città ospitante. Questo approccio permette a Chanel di rafforzare i legami con le comunità culturali locali e di presentarsi come ambasciatrice di uno stile che fonde tradizione e innovazione.

Chanel e il legame con la Corea del Sud

Chanel è presente in Corea del Sud dagli anni Novanta e ha consolidato negli ultimi anni una relazione solida con il pubblico coreano, particolarmente appassionato alle collezioni di prêt-à-porter, accessori e alta gioielleria della maison. La scelta di Seul come città ospitante per l'edizione 2026 del Métiers d'art riconosce non solo l'importanza del mercato sudcoreano nell’ambito del lusso, ma anche il ruolo della capitale come hub internazionale di arte, cultura e moda.

Nel contesto della moda globale, la decisione di Chanel evidenzia come Seul sia divenuta una delle città più influenti, grazie anche a una scena creativa vivace che spazia dalla moda alla musica, dal design alle arti visive. La sfilata del 26 maggio 2025 sarà quindi non solo un tributo alla tradizione artigianale della maison, ma anche un'occasione per celebrare l'incontro tra eccellenza francese e cultura coreana, in uno dei momenti più attesi dal settore.