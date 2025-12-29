“Buen Camino”, la nuova commedia natalizia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, continua la sua ascesa al botteghino italiano. Nei primi tre giorni dall’uscita nelle sale, ha superato i 20 milioni di euro di incasso. Il film, uscito il giorno di Natale, ha incassato sabato 27 dicembre altri 6 milioni 129 mila euro, portando il totale a 20 milioni 97 mila euro. Quasi 2,5 milioni di spettatori hanno visto il film in questi primi giorni.

Questo risultato permette a “Buen Camino” di superare “Avatar: fuoco e cenere” (13 milioni 662 mila euro e meno di 1,5 milioni di spettatori), oltre a “Zootropolis” (15,5 milioni) e “Oi Vita Mia” di Pio e Amedeo (8,3 milioni).

Il botteghino ha registrato un dato significativo: il film ha superato, fin dalle prime giornate di programmazione, titoli molto attesi, diventando il major incasso natalizio.

L'esordio e il confronto con altri film

Nel giorno di Natale, “Buen Camino” ha incassato 5 milioni 614 mila 751 euro, con una quota di mercato del 78,8% su un incasso complessivo di circa 7 milioni 195 mila euro. Un esordio da record, il migliore degli ultimi 14 anni. Il giorno successivo, Santo Stefano, l'incasso è stato di 7 milioni 918 mila 273 euro, che sommati al debutto portano il totale a quasi 14 milioni in due giorni. Il terzo giorno, con 6 milioni 129 mila euro, il totale ha superato i 20 milioni.

Un successo nel contesto attuale

Il film ha rappresentato circa il 68% degli incassi di sabato 27 dicembre, quando l’intero box office italiano ha totalizzato 8 milioni 920 mila 704 euro con 1 milione 89 mila presenze. Rispetto allo stesso giorno del 2024, si registra un aumento del 96,6% per il cinema italiano, un segnale di ritrovata vitalità nel periodo delle feste.

Il successo nella carriera di Zalone

“Buen Camino” è il sesto film con Checco Zalone protagonista e diretto da Gennaro Nunziante, distribuito da Medusa Film dal 25 dicembre 2025. Il film segna il ritorno della coppia Zalone-Nunziante dopo quasi dieci anni.

Nella sua carriera, i film di Zalone hanno incassato oltre 220 milioni di euro.

Tra i titoli più importanti ci sono “Quo vado?” (2016) con oltre 65 milioni di euro, “Sole a catinelle” (2013) con oltre 51 milioni, “Tolo Tolo” (2020) con oltre 46 milioni, e “Che bella giornata” (2011) con oltre 43 milioni. L’esordio di “Buen Camino” si inserisce in un percorso di successi, confermando il primato della commedia italiana.

I numeri record di questi primi giorni confermano il forte richiamo di Checco Zalone sul pubblico italiano, e mostrano come il cinema possa ancora attirare un grande pubblico quando offre un prodotto percepito come un evento.