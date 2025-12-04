Checco Zalone, noto attore e comico italiano, è il protagonista del trailer del nuovo film "Buen Camino", diretto da Gennaro Nunziante. Il film, la cui uscita è attesa per il 25 dicembre, racconta il viaggio di un uomo sulle tracce della figlia lungo il Cammino di Santiago, uno degli itinerari più celebri e spirituali d’Europa. La pellicola segna il ritorno della coppia Zalone-Nunziante, già protagonista di grandi successi al botteghino, e si propone come una commedia avventurosa ricca di spunti sia emotivi sia comici.

Nel trailer, Zalone interpreta un padre che, preoccupato per le scelte della giovane figlia, decide di seguirla in incognito durante il pellegrinaggio lungo il percorso spagnolo, attraversando paesaggi mozzafiato e incontrando numerosi personaggi, ciascuno con la propria storia e i propri motivi per mettersi in viaggio.

Il film promette di abbinare i toni ironici e leggeri tipici del sodalizio tra Zalone e Nunziante a una profonda riflessione sulle dinamiche familiari e sui rapporti generazionali. Come afferma lo stesso regista nel trailer: “Buen Camino è un viaggio che parla soprattutto di rapporti, di crescita e della capacità di mettersi in discussione”.

La collaborazione tra Zalone e Nunziante

“Buen Camino” segna un nuovo progetto condiviso tra Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante, una coppia creativa già collaudata nel cinema italiano. Anche in questo caso, l’approccio mira a combinare elementi di commedia con una struttura narrativa più lineare rispetto ai precedenti lavori. Zalone interpreta un personaggio con accenti meno caricaturali del solito, inserito in un racconto che punta a un equilibrio tra intrattenimento e osservazione dei rapporti familiari.

Il Cammino di Santiago come contesto narrativo

Nel film, buona parte della storia si svolge lungo il Cammino francese, uno degli itinerari più frequentati che conducono a Santiago de Compostela. L’ambientazione permette di seguire il viaggio del protagonista attraverso diverse tappe del percorso, ponendo l’attenzione sulle dinamiche familiari e sul confronto tra padre e figlia più che sulla dimensione spirituale del pellegrinaggio. Il Cammino diventa così lo sfondo realistico di una vicenda che alterna momenti comici e situazioni più riflessive.