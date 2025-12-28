Il 27 dicembre 2025 si conferma un giorno da record per il cinema italiano, trainato dal nuovo film di Checco Zalone. Buen Camino, diretto da Gennaro Nunziante, ha incassato circa 8 milioni di euro nella seconda giornata di proiezione, segnando un aumento del 37% rispetto al debutto e raggiungendo quasi 14 milioni di euro in soli due giorni. Un risultato che supera anche il totale di Avatar – Fuoco e cenere, fermo a poco più di 12 milioni di euro dal 17 dicembre. La distribuzione in oltre mille sale e un milione di spettatori confermano la portata dell’evento.

Il 26 dicembre, il mercato cinematografico italiano ha superato gli 11 milioni di euro, ottenendo uno dei migliori risultati di sempre per Santo Stefano, terzo posto storico dopo il 2009 e il 2010. La media per copia si attesta a 10.715 euro, con una quota di mercato del 70,8%: sette spettatori su dieci hanno scelto Buen Camino.

Nessun altro titolo aveva mai incassato tanto a Santo Stefano, e l’elevata domanda ha intensificato a tal punto le prevendite da mandare in crisi i sistemi di vendita online di molti cinema. Questa partenza giustifica aspettative molto alte, considerando che le precedenti commedie di Zalone hanno incassato complessivamente oltre 220 milioni di euro. Quo vado (2016), con oltre 65.365.000 euro, rimane il film italiano più redditizio in Italia e secondo nella classifica di tutti i tempi dietro Avatar; Sole a catinelle (2013) ha incassato più di 51.930.000 euro; Tolo Tolo (2020), l’unico diretto dallo stesso Zalone, ha registrato oltre 46.000.000 euro; Che bella giornata (2011) ha totalizzato oltre 43.470.000 euro; e Cado dalle nubi (2009) ha incassato 14.730.000 euro, cifra leggermente superiore all'incasso totale di Buen Camino nei primi due giorni.

Distribuzione capillare per un successo annunciato

Distribuito da Medusa Film in oltre mille sale italiane, Buen Camino beneficia di una presenza massiccia e trasversale sul territorio, che ha contribuito a una media per copia particolarmente elevata (10.715 euro). La performance del 26 dicembre ha innalzato il botteghino complessivo a oltre 11 milioni di euro, confermando il 2025 come un anno di svolta per il cinema italiano durante le festività.

La formula vincente di Zalone

La produzione del film consolida la collaborazione tra Zalone e Nunziante, ritrovatisi dopo quasi un decennio, e si basa sui precedenti successi di pubblico e di incassi. Il risultato di Buen Camino non è solo un trionfo artistico, ma anche un notevole impulso all’intero comparto cinematografico nazionale, evidenziando la capacità del comico di attrarre un pubblico vasto ed eterogeneo fin dal primo giorno di proiezione.