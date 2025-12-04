Si è concluso l’intervento archeologico e di salvaguardia sul villaggio sommerso del Gran Carro, sito preistorico collocato nel Lago di Bolsena, in provincia di Viterbo. L’attività, durata diverse settimane, ha visto impegnate squadre specializzate nel restauro e nella tutela di una delle più importanti testimonianze dell’età del Bronzo in Italia centrale. L’area, sommersa dalle acque del lago a breve distanza dalla costa orientale, rappresenta un sito di grande rilevanza per la ricostruzione della vita e delle attività delle antiche comunità lacustri, risalenti al secondo millennio avanti Cristo.

L’intervento ha riguardato strutture lignee e vestigia abitative emerse dalle acque e oggetto in passato di campagne di studio e valorizzazione. Le operazioni sono state coordinate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, con la collaborazione di istituzioni universitarie e centri di ricerca specializzati nello studio degli ambienti umidi e del patrimonio archeologico subacqueo. Gli organismi coinvolti hanno sottolineato l’importanza della tempestività dell’azione, evidenziando come “la salvaguardia di questi resti sia una priorità, alla luce della loro straordinaria fragilità e del loro valore scientifico unico”.

Il villaggio del Gran Carro: un sito chiave per l’età del Bronzo

Il villaggio sommerso del Gran Carro è uno dei principali esempi di insediamento preistorico palafitticolo in Italia centrale. Scoperto negli anni Settanta, si trova in acqua a una profondità variabile tra i due e i sei metri, e si caratterizza per la presenza di pali lignei, resti di capanne e di strutture destinate allo stoccaggio di derrate e alla pesca. Da decenni, il sito è oggetto di ricerche multidisciplinari che hanno permesso di ricostruire alcuni aspetti della vita quotidiana, delle attività produttive e delle pratiche rituali delle popolazioni che abitarono il bacino circa tremila anni fa.

Numerosi reperti, tra cui ceramiche, strumenti in pietra e osso, tracce di cereali e resti di animali attestano un’economia complessa e sviluppata, fortemente legata allo sfruttamento delle risorse offerte dal lago e dal territorio circostante.

La particolare condizione di sommersione ha permesso una conservazione eccezionale di materiali organici, informazione preziosa per la comprensione dei sistemi costruttivi, delle abitudini alimentari e dei riti collettivi dell’età del Bronzo recente.

Bolsena e la valorizzazione del patrimonio sommerso

Il Lago di Bolsena, il più grande bacino vulcanico d’Europa, è circondato da una rete di piccoli centri con una forte identità storica e culturale. Bolsena stessa è famosa per il patrimonio archeologico che comprende, oltre al Gran Carro, necropoli etrusche e resti della città romana. La valorizzazione delle risorse sommerse costituisce una delle sfide principali per la tutela del territorio, punto di incontro tra ricerca, turismo sostenibile e attività didattiche.

Le istituzioni locali hanno avviato negli anni progetti per sensibilizzare la popolazione e i visitatori sull’importanza della protezione dell’ecosistema lacustre e della memoria storica ad esso legata. In collaborazione con centri scientifici e associazioni culturali, vengono organizzate periodicamente mostre, conferenze ed escursioni guidate (su imbarcazioni a fondo trasparente) per scoprire da vicino i paesaggi e la storia che il lago custodisce. Il recente intervento sul villaggio sommerso del Gran Carro rafforza il ruolo di Bolsena come riferimento nel panorama della ricerca archeologica subacquea e della conservazione dei beni culturali lacustri.