Dal primo gennaio 2025, Pluto e Betty Boop, icone dell’animazione americana, non saranno più protetti da copyright negli Stati Uniti. La novità riguarda le versioni originali del 1930. La decisione deriva dalle normative statunitensi sul diritto d’autore, che fissano a 95 anni la durata per le opere pubblicate prima del 1978. La scadenza coinvolge figure culturali importanti ed è attesa da studiosi, artisti, editori e appassionati.

L’entrata nel pubblico dominio significa che chiunque potrà utilizzare, riprodurre, rielaborare e distribuire le versioni originali di Pluto (personaggio Disney apparso nel corto “The Chain Gang”) e Betty Boop (creata da Max Fleischer per la casa di produzione Fleischer Studios) senza permessi o diritti.

Da anni, creativi ed editori attendevano questa evoluzione. Le major, come Disney, hanno lavorato per valorizzare il brand, consapevoli di questa apertura. Solo la prima versione entra nel pubblico dominio, mentre le successive restano protette se sensibilmente diverse.

L'impatto del pubblico dominio

L’accesso al pubblico dominio è una tappa significativa per la cultura popolare. Ogni anno molte opere statunitensi perdono la protezione, ma quest’anno l’impatto è rilevante per il valore simbolico dei personaggi. Pluto, nato nel 1930 come personaggio secondario e poi divenuto mascotte Disney, e Betty Boop, figura innovativa e anticonformista, hanno avuto un ruolo chiave nell’animazione e nell’immaginario del Novecento.

Dal 2025 queste versioni potranno essere usate in progetti culturali, pubblicazioni, merchandising, performance e reinterpretazioni, stimolando nuove letture.

La storia e il copyright

Pluto debutta nel cortometraggio “The Chain Gang” (Walt Disney, 1930), per poi diventare protagonista di episodi animati, noto per la sua personalità buffa e il rapporto con Topolino. Betty Boop nasce dall’estro di Max Fleischer e si distingue per l’aspetto iconico e le storie vivaci e irriverenti. La legge statunitense fissa a 95 anni dalla prima diffusione il termine di protezione per le opere pubblicate prima del 1978, dopodiché l’opera entra nel pubblico dominio. Versioni successive restano tutelate a seconda di quanto differiscono dall’originale.

In passato, personaggi come Winnie the Pooh sono diventati pubblici. L’ingresso di Pluto e Betty Boop nel pubblico dominio offre agli storici dell’animazione e agli operatori del settore nuove possibilità di accesso e studio.