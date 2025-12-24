Elvana Gjata, definita “icona della musica pop albanese”, debutterà in Italia con un concerto-evento previsto per domenica 10 maggio 2026 all’Unipol Forum di Milano. L’appuntamento, organizzato da Vivo Concerti in collaborazione con World Music, rappresenta la prima tappa italiana dell’artista.

Il tour segue l’enorme successo riscosso in Albania e Germania, dove ha raccolto oltre 35.000 partecipanti, e la sua popolarità su piattaforme come Spotify, Apple Music e YouTube, grazie a un repertorio descritto come “Timeless”. Elvana Gjata è pronta a offrire al pubblico italiano “un’esibizione intensa ed emozionante”, valorizzando l’incontro tra melodie pop moderne e radici della tradizione musicale albanese.

I biglietti saranno disponibili online su vivoconcerti.com a partire da venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 11:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 24 dicembre 2025 alla stessa ora.

“DEKADA – The Evolution”: il progetto

Il concerto italiano rientra nel progetto “DEKADA – The Evolution”, ideato per celebrare dieci anni di successi di Elvana Gjata e anticipare la sua evoluzione artistica. Lo spettacolo ripercorrerà i momenti chiave della sua carriera, proponendo uno show di grande impatto visivo e musicale.

L’artista è nota per la sua capacità di fondere pop contemporaneo, influenze globali e radici mediterranee in un sound elegante e riconoscibile, con una cifra stilistica che unisce forza visiva e versatilità musicale.

Carriera e successi internazionali

Elvana Gjata, nata nel 1987 a Tirana, è cantante, cantautrice, attrice e imprenditrice. Ha esordito con gli album Mamës (2007) e Afër dhe Larg (2011), per poi rilanciarsi con ep e singoli di successo come Çelu (2021). Negli ultimi anni, ha conquistato un pubblico sempre più vasto, anche a livello internazionale, grazie a un sound che supera generi e confini.

Il concerto italiano segue l’evento “Decade”, tenutosi nel giugno 2023 all’Air Albania Stadium di Tirana, con circa 25.000 spettatori, e lo show sold out alla Lanxess Arena di Colonia nel 2024, con 20.000 presenti, che ha segnato nuovi record per un’artista albanese all’estero.