Gianluca Farinelli Sbarigia, presidente di Cinecittà, ha lanciato un appello alla necessità di maggiori investimenti pubblici per il settore audiovisivo italiano durante una recente conferenza, sottolineando che “in Italia i fondi pubblici per l’audiovisivo sono tra i più bassi d’Europa”. Secondo Farinelli, questa situazione pone l’Italia in una posizione di svantaggio rispetto ad altri Paesi europei, frenando la crescita e la competitività delle produzioni italiane sia sul piano nazionale sia internazionale. Il suo intervento ha richiamato l’attenzione sugli strumenti finanziari messi a disposizione dal governo italiano, che risultano, secondo il presidente, insufficienti per sostenere appieno l’industria audiovideo del Paese.

Farinelli ha evidenziato come le risorse pubbliche destinate all’audiovisivo non siano sufficienti a sostenere lo sviluppo del settore, penalizzando sia le produzioni cinematografiche che quelle televisive. Ha inoltre rimarcato che l’Italia, nonostante la sua grande tradizione cinematografica e audiovisiva, debba affrontare una realtà in cui l’accesso ai finanziamenti pubblici risulta limitato se confrontato con altri Paesi europei dove le politiche di sostegno sono più decise e strutturate. In questo contesto, ha affermato: “Serve una strategia di investimento sul lungo periodo che permetta al settore di valorizzare il proprio potenziale e di essere effettivamente competitivo”.

La situazione dell’audiovisivo in Italia e il confronto europeo

Il settore audiovisivo in Italia è storicamente legato a importanti istituzioni come Cinecittà, che rappresenta uno dei poli produttivi più significativi in Europa. Nel corso degli anni, Cinecittà ha ospitato produzioni di rilievo nazionale e internazionale, contribuendo alla crescita del cinema italiano ed europeo. Tuttavia, l’attuale scenario evidenziato da Farinelli conferma una tendenza alla diminuzione degli investimenti pubblici, con conseguenze anche sulla capacità di attrarre produzioni straniere e di valorizzare il talento italiano.

Secondo dati del Ministero della Cultura, i fondi pubblici stanziati per il cinema in Italia si attestano su livelli inferiori rispetto a Paesi come la Francia e la Germania, dove sistemi di incentivi fiscali, fondi speciali e investimenti statali permettono di sostenere un maggior numero di opere e di produzioni innovative. Questo squilibrio rende difficile la pianificazione di progetti di lungo periodo e la formazione di figure professionali specializzate, nonostante le potenzialità del mercato italiano.