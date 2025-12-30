La maison Ferragamo ha annunciato la nuova collezione Pre-Fall 2026, affidando ancora una volta la direzione creativa a Maximilian Davis. Il lancio della nuova linea, reso noto il 30 dicembre 2025, si ispira dichiaratamente all’immaginario degli anni Venti e alle atmosfere della vecchia Hollywood, riprendendo sia le silhouette che i dettagli tipici di quell’epoca. La presentazione segna un’altra tappa nel percorso di rinnovamento stilistico di Ferragamo, in un periodo in cui la moda guarda spesso al passato per ridefinire le sue coordinate contemporanee.

La nuova collezione si distingue per tessuti lucenti, decorazioni geometriche ed elementi sartoriali ispirati alle dive del cinema muto. Davis spiega: “Ho immaginato una donna libera di sognare, elegante e coraggiosa, come le grandi attrici del cinema americano degli anni Venti”. Tra i capi chiave spiccano abiti dalle linee fluide con ricami Art Déco e accessori che richiamano le calzature iconiche create da Salvatore Ferragamo per le star hollywoodiane del periodo. La scelta di questa ispirazione rimarca la volontà della maison di valorizzare le proprie radici storiche e, al tempo stesso, proiettare il proprio stile verso il futuro.

Omaggio al cinema degli anni Venti

La collezione Pre-Fall 2026 segna un omaggio diretto alle icone femminili del cinema degli anni Venti, ponendo l’accento su una femminilità sofisticata ed emancipata.

Oltre ai tessuti satinati e ai tagli a vita bassa, sono presenti dettagli come frange dorate, cappotti oversize e accessori gioiello. Le nuance spaziano dal nero al platino, passando per il rosso Ferragamo e tonalità pastello. L’aspetto più innovativo di questa collezione si rintraccia nell’incontro fra le lavorazioni artigianali tipiche della casa fiorentina e i volumi morbidi ispirati alla moda americana del primo Novecento.

Il direttore creativo Maximilian Davis ha sottolineato: “Hollywood ha rappresentato per Salvatore Ferragamo una terra di nuove possibilità e questo spirito si riflette nella collezione”. La maison continua così a esplorare il legame tra la storia personale del suo fondatore e la cultura popolare internazionale: Salvatore Ferragamo, infatti, è stato celebre negli Stati Uniti già dagli anni Venti, per aver collaborato con celebri star del cinema come Greta Garbo e Mary Pickford, realizzando calzature personalizzate che hanno segnato lo stile dell’epoca.

Radici e futuro di Ferragamo

Fondata a Firenze nel 1927, la maison Ferragamo ha costruito la propria identità sull’innovazione tecnica e sulla ricerca di materiali di qualità. L’apertura di una boutique a Hollywood nel 1923 segna l’inizio del rapporto privilegiato tra Salvatore Ferragamo e l’industria cinematografica americana, un legame che diventerà elemento fondante della tradizione del marchio. Tra le invenzioni più note si ricorda il ‘sandalo invisibile’ con fili di nylon, realizzato per l’attrice Judy Garland alla fine degli anni Trenta. Oggi il marchio Ferragamo, sotto la guida di Davis, valorizza questo ricco patrimonio culturale inserendolo in una visione attuale che punta a coniugare heritage e modernità.

Negli ultimi anni, Ferragamo ha rafforzato la propria presenza sui mercati internazionali e il collegamento con il mondo dell’arte e del cinema attraverso partnership espositive e collaborazioni con istituzioni museali. Il Museo Ferragamo di Firenze ospita regolarmente mostre legate al design e alla moda, testimoniando il dialogo tra passato e presente che caratterizza la filosofia della maison. L’operazione Pre-Fall 2026 si inserisce dunque in questo solco, proponendo una collezione che ambisce a dialogare con i valori fondativi del marchio e con il desiderio di esplorazione creativa che da sempre lo distingue.