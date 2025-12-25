Giacomo Montanari, docente e storico dell’arte, è noto per il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale genovese. In particolare, è l'ideatore dei Rolli Days, evento che ha contribuito a rilanciare l’immagine di Genova a livello nazionale e internazionale. La sua attività si distingue per la capacità di coinvolgere istituzioni, cittadini e operatori culturali, promuovendo una visione inclusiva e partecipata della cultura.

Negli ultimi anni, Montanari ha collaborato con numerose realtà culturali della città, tra cui il Teatro Carlo Felice, il Teatro Nazionale, Palazzo Ducale e i musei civici, contribuendo a rafforzare la rete tra le istituzioni e a promuovere iniziative di rilievo.

Il suo lavoro è spesso citato come esempio di buona pratica nella gestione e promozione del patrimonio artistico e culturale.

Il vivace contesto culturale di Genova

Genova si conferma una delle città più attive nel panorama culturale italiano, grazie all’impegno di istituzioni come Palazzo Ducale, il Museo Diocesano, Palazzo Reale, la galleria Pinksummer e il MAIIIM. Queste realtà contribuiscono a rendere la città una meta di riferimento per gli appassionati d’arte e cultura.

La vivacità culturale genovese si esprime anche attraverso eventi di rilievo come i Rolli Days, che ogni anno attirano migliaia di visitatori e promuovono la conoscenza del patrimonio UNESCO della città. L’attività di valorizzazione e promozione culturale è sostenuta da una rete di professionisti e operatori che lavorano in sinergia per rafforzare il profilo nazionale e internazionale di Genova.

Il percorso di Giacomo Montanari

Montanari, classe 1984, ha costruito la sua carriera accademica e professionale tra ricerca, didattica e divulgazione. Il suo contributo alla valorizzazione dei palazzi dei Rolli e alla promozione di iniziative culturali innovative è stato riconosciuto da numerosi osservatori del settore. La sua attività si caratterizza per l’attenzione all’accessibilità, alla partecipazione e alla costruzione di reti tra istituzioni e cittadini.

In vista del ventennale del riconoscimento dei Rolli come patrimonio UNESCO, Montanari e le istituzioni culturali genovesi sono impegnati a consolidare il ruolo della città come punto di riferimento per la cultura, puntando su progetti che coniughino tradizione e innovazione.