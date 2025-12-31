Giorgia condivide una riflessione profonda sulla natura inesorabile del tempo, affermando con intensità: “Il tempo spinge e non si può trattenere”. L’artista, attraverso un post Instagram per salutare la fine del 2025, ha voluto esprime un sentimento universale, un’esperienza comune a tutti, senza tuttavia specificare date o contesti particolari, lasciando così aperta l’interpretazione del momento in cui tale pensiero è stato formulato.

Un pensiero universale sulla fugacità del tempo

La frase di Giorgia evoca immediatamente la consapevolezza della fugacità del tempo, un tema che inevitabilmente risuona in chiunque.

Non vi è alcun riferimento esplicito a un evento specifico, né a un periodo temporale definito. Il messaggio rimane sospeso, privo di ancoraggi temporali precisi, rivolgendosi direttamente a chiunque si trovi a meditare sul trascorrere degli anni.

Il post di Giorgia

Così Giorgia su Instagram: "Volevo raccontare quest’anno con le foto ma sono successe troppe cose e non ce l’ho fatta a racchiuderle in un post, quindi uso solo questa faccia qua che ne è il risultato, e poi devo cuocere le lenticchie che come sappiamo mi vengono sempre male!". E ancora: "Allora direi che questo anno più di tutto lo abbiamo fatto insieme ed è quello che di più conta per me direi anche che ci sono i su e i giù, i momenti dopo, i momenti in cui vedi un pezzo di vita vissuto appartenere al prima, il tempo che spinge in avanti spinge sempre e vorresti rallentare, trattenere, restare, ma non si può, si può conservare però, dentro di sé, il bene la luce il sempre il legame l’abbraccio e quel pezzo di cielo per cui vale sempre lottare, infinitamente grata per questo anno, per questo tempo di cui conservo tutto, sperando in in una luce maggiore in un cielo più grande in un legame più forte". La conclusione è di speranza: "Vi auguro sempre un inizio dopo una fine".