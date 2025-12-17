I Jalisse, duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, hanno annunciato la pubblicazione del nuovo brano dal titolo 'Taratatà', reso disponibile dal 17 dicembre 2025 su tutte le principali piattaforme digitali. La canzone era stata proposta come candidatura per il Festival di Sanremo 2025 ma non era stata selezionata tra quelle in gara. Secondo quanto dichiarato dagli artisti, si tratta di una piccola rivalsa artistica: “Era giusto che il pubblico potesse ascoltarlo e giudicare con le proprie orecchie”, hanno affermato Drusian e Ricci.

I Jalisse, noti per la loro vittoria con 'Fiumi di parole' al Festival di Sanremo 1997, hanno sottolineato come il rifiuto del brano da parte della commissione del Festival non abbia fermato la loro voglia di continuare a produrre Musica e condividere nuove canzoni con i fan.

'Taratatà', spiegano, “è una canzone che parla della leggerezza, dell’incontro, di quei momenti che si raccontano con i suoni semplici ed essenziali”. La pubblicazione del singolo avviene dunque poco dopo la comunicazione ufficiale sui partecipanti al Festival di Sanremo 2025, evento che attira da sempre grande attenzione sulla scena musicale italiana.

Il percorso artistico dei Jalisse e il ritorno sulle scene

I Jalisse sono una delle formazioni simbolo degli anni Novanta italiani, divenuti celebri soprattutto per l’affermazione a Sanremo con il brano 'Fiumi di parole', con cui hanno rappresentato l’Italia anche all’Eurovision Song Contest. Dopo la vittoria, il percorso artistico del duo è proseguito tra nuove produzioni musicali, partecipazioni televisive e tournées, alternando periodi di intensa presenza mediatica a fasi di minore esposizione.

Negli ultimi anni, Drusian e Ricci hanno spesso raccontato il desiderio di tornare sul palco dell'Ariston, inoltrando annualmente nuove proposte per il Festival.

'Taratatà' si inserisce dunque in una carriera segnata dalla costanza creativa e da una grande fedeltà al proprio stile pop melodico. L’esclusione dalla kermesse del 2025 non rappresenta un'eccezione nella storia recente dei Jalisse, ma apre una riflessione pubblica via social sul ruolo delle selezioni e sulla possibilità di valorizzare nuovi brani anche al di fuori degli appuntamenti tradizionali.

Sanremo, selezioni e modalità di diffusione musicale oggi

Il Festival di Sanremo costituisce tuttora il principale evento della canzone italiana, con un sistema di selezione che coinvolge centinaia di proposte ogni anno.

La pubblicazione di brani esclusi dal concorso, come nel caso di 'Taratatà', evidenzia una crescente tendenza tra gli artisti a utilizzare piattaforme digitali per raggiungere direttamente il pubblico, superando le tradizionali barriere della programmazione televisiva. Questo fenomeno permette alle composizioni di avere comunque una visibilità e una possibilità di giudizio indipendenti dalla partecipazione al Festival.

I Jalisse restano così tra i protagonisti della storia recente del pop italiano, unendo la memoria di un passato sanremese glorioso con la volontà di restare al passo con le evoluzioni attuali del mercato musicale. La loro scelta di pubblicare 'Taratatà' rafforza il legame con la propria base di ascoltatori e sottolinea l'importanza per gli artisti di mantenere una voce attiva e riconoscibile nel panorama odierno. La canzone, lanciata dopo l'annuncio dell'esclusione sanremese, si propone ora direttamente agli ascoltatori come nuovo capitolo della loro attività discografica.