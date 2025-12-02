La città di Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025, inaugura una mostra dedicata ai post-graffiti di Banksy il primo dicembre 2025. L’evento espositivo si tiene negli spazi dell’ex Ospedale San Giovanni di Dio e riunisce una selezione di opere attribuite all’artista britannico. La mostra rappresenta uno degli appuntamenti centrali nel programma culturale della città, offrendo ai visitatori l’occasione di esplorare il fenomeno del writing e della street art contemporanea, così come si è evoluto nell’ambito internazionale.

Una mostra inedita sull’arte urbana contemporanea

Banksy, figura centrale della street art, è noto per le sue opere che uniscono satira sociale e temi di attualità. Ad Agrigento vengono riproposte alcune tra le più celebri creazioni, dalle immagini iconiche ai lavori meno noti, selezionati per restituire uno spaccato dell’evoluzione del post-graffiti. La scelta della città siciliana sottolinea la volontà di Agrigento di porsi come luogo di confronto tra il patrimonio storico e le forme artistiche più recenti. L’ex ospedale San Giovanni di Dio, restaurato per l’occasione e collocato nel cuore del centro urbano, contribuisce a rendere la cornice espositiva particolarmente significativa, integrando antico e moderno.

Agrigento capitale e il suo legame con la cultura

Insignita del titolo di Capitale italiana della Cultura per il 2025, Agrigento accompagna la mostra di Banksy con un ampio calendario di iniziative. Il progetto valorizza la storia millenaria della città, nota per la Valle dei Templi e per i suoi siti archeologici riconosciuti dall’UNESCO. L’intento dichiarato dall’amministrazione è offrire un percorso culturale che attraversa generi e linguaggi diversi, mettendo in relazione le testimonianze dell’antichità greca con le sperimentazioni più attuali in campo artistico. L’antico ospedale, già punto di riferimento nella vita cittadina fino al Novecento, oggi si rinnova come spazio polivalente destinato all’arte contemporanea e agli eventi temporanei.

Oltre alle opere di Banksy, la mostra propone pannelli di approfondimento e brevi documentari che illustrano la diffusione dei linguaggi urbani nel mondo. Nel programma di Agrigento Capitale, sono previsti anche incontri con esperti, laboratori educativi e progetti di rigenerazione urbana, per coinvolgere residenti e visitatori in un percorso partecipativo e inclusivo. Secondo fonti istituzionali, la mostra intende avvicinare il pubblico più giovane all’arte valorizzando le espressioni che hanno segnato la cultura visiva dal Duemila in poi.