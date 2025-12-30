Il 30 dicembre 2025, Qualcuno volò sul nido del cuculo, capolavoro di Milos Forman, tornerà nei cinema dal 12 al 14 gennaio, distribuito da Lucky Red, in una versione restaurata in 4K. Il film, vincitore di cinque Oscar, celebra così il cinquantenario della sua prima uscita internazionale, avvenuta nel 1975. L'evento si inserisce nel ciclo di rassegne cinematografiche dedicate ai classici del grande schermo.

La versione restaurata in 4K è stata curata dall’Academy Film Archive. Il film narra la storia di Randle Patrick McMurphy, un criminale che, per evitare il lavoro forzato, si finge pazzo e viene internato in un ospedale psichiatrico.

Qui, si ribella all'autoritaria infermiera Mildred Ratched, diventando un simbolo di ribellione e riscatto. Il cast include Jack Nicholson nel ruolo di McMurphy, Louise Fletcher in quello della Ratched, Danny DeVito (al suo primo ruolo importante), Christopher Lloyd, Brad Dourif, Vincent Schiavelli e Will Sampson.

Michael Douglas, insieme a Saul Zaentz, ha avuto un ruolo chiave nella produzione. I diritti cinematografici erano stati inizialmente acquisiti dal padre, Kirk Douglas, che aveva pensato di interpretare McMurphy.

Il restauro e la rassegna

Negli Stati Uniti, il film è tornato in sala il 13 e il 16 luglio 2025, nell’ambito della serie "Fathom’s Big Screen Classics", con un'introduzione del critico Leonard Maltin.

Il restauro, realizzato dall’Academy Film Archive e patrocinato da Teatro della Pace Films, ha visto la collaborazione di Fathom per la distribuzione. Michael Douglas ha dichiarato che il film è più rilevante che mai e si è detto confortato dal fatto che nuovi e vecchi spettatori vogliano goderselo sul grande schermo.

Storia e successo del film

Tratto dal romanzo di Ken Kesey del 1962, il film uscì in anteprima il 19 novembre 1975 a New York e arrivò nelle sale italiane il 12 marzo 1976. Inizialmente vietato ai minori di 14 anni, ottenne un successo straordinario, incassando oltre 163 milioni di dollari a livello mondiale e diventando il secondo film con maggiori introiti del 1975, dopo Lo Squalo.

È stato il primo film dal 1934 a vincere i cinque maggiori premi Oscar: miglior film, regia (Forman), attore protagonista (Nicholson), attrice protagonista (Fletcher) e sceneggiatura non originale. Questo risultato è stato replicato solo nel 1991 con Il silenzio degli innocenti.

Il film fu girato nel gennaio 1975 in ospedali psichiatrici reali, tra cui l’Oregon State Hospital. Lo sviluppo del progetto iniziò nel 1962, quando Kirk Douglas acquisì i diritti. Michael Douglas, con la sua produzione, affidò il progetto a Forman, concedendo al padre la metà del suo compenso di produttore. Il film è considerato un capolavoro della cinematografia americana, preservato nel National Film Registry per il suo valore culturale, storico ed estetico.