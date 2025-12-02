Il cortile del Museo Novecento di Firenze è stato recentemente trasformato in un vero e proprio "giardino musicale" grazie a un nuovo progetto permanente volto a favorire la partecipazione di giovani artisti e musicisti. L'iniziativa, presentata a inizio dicembre 2025, mira ad allestire uno spazio all'aperto dedicato all'incontro tra arte, natura e sonorità contemporanee, ampliando così la proposta culturale dell'antico complesso trecentesco che ospita il museo, vicino a piazza Santa Maria Novella.

Un progetto per valorizzare giovani talenti e la città

L'idea nasce con uno specifico intento: offrire ai giovani musicisti toscani e italiani un luogo di espressione e visibilità nel centro di Firenze, favorendo la crescita professionale delle nuove generazioni creative. Il giardino musicale è pensato come luogo di performance, installazioni sonore e sperimentazione, con la possibilità di organizzare eventi pubblici, rassegne e progetti didattici annuali. È previsto anche il coinvolgimento di scuole, conservatori e realtà accademiche cittadine, in un percorso che coniuga arte, formazione e partecipazione civica.

Il Museo Novecento: storia, collezioni e ruolo sul territorio

Il Museo Novecento, inaugurato nel 2014 negli spazi dell'ex spedale delle Leopoldine, è oggi uno dei poli più dinamici dell'offerta culturale fiorentina contemporanea.

Ospita una vasta collezione di opere italiane dal primo Novecento agli anni Ottanta, con particolare attenzione agli artisti toscani e alle avanguardie del secolo passato. Il museo promuove mostre temporanee, incontri, laboratori e progetti partecipativi che dialogano sia con il contesto urbano sia con le nuove generazioni di fruitori e artisti.

Il nuovo giardino musicale si inserisce in questa missione di apertura e interazione con il pubblico, fornendo all'istituzione uno spazio ibrido, capace di collegare la memoria del luogo, la vocazione musicale di Firenze e la contemporaneità. Secondo comunicazioni ufficiali, l'iniziativa punta inoltre a rafforzare il legame con la comunità locale e a rendere il museo un centro vitale di aggregazione anche extra-museale.