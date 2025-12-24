Il film 'La Grazia' di Paolo Sorrentino sarà protagonista di una distribuzione speciale nelle sale italiane, con anteprime mattutine previste tra il 25 dicembre e il primo gennaio. L'iniziativa coinvolge 170 sale cinematografiche su tutto il territorio nazionale, offrendo al pubblico l'opportunità di assistere in anteprima alla nuova pellicola della regista. L’operazione nasce dalla volontà di avvicinare gli spettatori alla proposta cinematografica delle feste, una scelta che si riflette anche negli orari mattutini dei primi spettacoli programmati.

Le proiezioni mattutine de 'La Grazia' sono pensate per essere un’occasione di incontro e condivisione durante il periodo festivo, valorizzando le mattinate per vivere insieme l’esperienza del cinema. Il film, che racconta una storia intensa e contemporanea, debutta così con una formula inedita in Italia per il periodo di Natale, e sarà visibile su grande schermo nelle principali città e centri italiani, in circuiti sia indipendenti che appartenenti a catene di distribuzione. Il lancio nelle sale è stato annunciato dal distributore nazionale e si configura come un evento di rilievo nel panorama cinematografico delle feste.

Il significato culturale dell'iniziativa

'La Grazia' rappresenta l’ultima opera di Paolo Sorrentino, regista che negli ultimi anni si è imposto per la sua ricerca stilistica e narrativa.

La scelta di presentare il film in anteprima in concomitanza con le festività natalizie si inserisce in una tradizione che vede il cinema come momento di condivisione, ma propone una novità attraverso l’introduzione delle matinée, orari solitamente meno utilizzati per le prime visioni. L’iniziativa coinvolge numerose sale sia nei capoluoghi che nei centri minori, valorizzando la fruizione collettiva del film e rafforzando il legame tra il grande schermo e il pubblico nei giorni di festa. Il film, la cui trama è ancora poco nota, si annuncia come una delle principali novità culturali della stagione natalizia grazie a questo lancio diffuso e organizzato in tempi e modi non consueti per il mercato italiano.

La diffusione del film sul territorio nazionale

Le 170 sale cinematografiche partecipanti sono distribuite su tutto il territorio nazionale, offrendo così la possibilità a un ampio pubblico di accedere alle anteprime mattutine de 'La Grazia'. Si tratta di un numero rilevante di schermi, che permette una copertura omogenea tra grandi città e province. L’operazione si inserisce all’interno di un più ampio movimento di rilancio delle presenze in sala, offrendo occasioni di incontro nei giorni di festa anche grazie alle collaborazioni attivate tra distributori, esercenti e mondo associativo. La presenza de 'La Grazia' in programmazione mattutina risponde inoltre all’esigenza di innovare l’offerta culturale offrendo opzioni flessibili, adatte a pubblici diversi e a dinamiche familiari tipiche del periodo natalizio. Gli organizzatori auspicano che l’iniziativa possa rappresentare un modello anche per future proposte di distribuzione legate alle grandi occasioni collettive del calendario italiano.