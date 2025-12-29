Il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna ha dato il via al suo ottavo tour in Cina, un’iniziativa che conferma la crescente popolarità della formazione emiliana a livello internazionale. Il tour, previsto tra dicembre 2025 e gennaio 2026, coinvolge i giovani coristi in una serie di concerti in alcune delle principali città cinesi, tra cui Pechino, Shanghai e Shenzhen. Questa nuova tournée segue una tradizione consolidata che negli ultimi anni ha visto il Piccolo Coro impegnato nella promozione della musica corale italiana all’estero.

L’iniziativa ha riscosso grande interesse sia in Italia che in Cina, da parte dei media e delle istituzioni.

La direzione del tour è affidata a Margherita Gamberini, che guida la formazione in questa esperienza internazionale. Gamberini ha sottolineato la portata educativa e culturale di questa esperienza, affermando che “Il Piccolo Coro rappresenta i valori della pace, dell’amicizia e della condivisione tra culture”. L’ensemble si esibisce con un repertorio che comprende i brani più conosciuti dello Zecchino d’Oro, fiore all’occhiello dell’Antoniano, oltre a nuovi pezzi pensati per il pubblico internazionale, con attenzione anche alla lingua e alle tradizioni locali.

Concerti e obiettivi culturali del tour

Il tour 2025-2026 prevede sei concerti in diverse aree della Cina. Sono coinvolti 42 bambini coristi, accompagnati dallo staff dell’Antoniano e da musicisti professionisti.

L’iniziativa risponde all’invito di istituzioni locali e media cinesi, che hanno evidenziato la capacità del Piccolo Coro di creare ponti culturali attraverso la musica infantile. Il tour rappresenta anche un’occasione significativa per i giovani artisti italiani per confrontarsi con un nuovo pubblico e condividere la tradizione musicale italiana con i coetanei cinesi. La scelta del repertorio tiene conto delle differenze linguistiche, tanto che in alcune occasioni il coro esegue brani parzialmente tradotti in cinese. Gli spettacoli sono spesso trasmessi in streaming sui principali social network e canali televisivi cinesi, garantendo ampia visibilità all’ensemble e al progetto.

L’Antoniano e la storia del Piccolo Coro

L’Antoniano di Bologna, fondato nel 1954, è tra le principali istituzioni culturali dell’Emilia-Romagna, noto soprattutto per aver istituito, nel 1963, il Piccolo Coro. Quest’ultimo ha conosciuto una rapida crescita sin dagli anni Sessanta grazie alla partecipazione allo Zecchino d’Oro, il festival internazionale di canzoni per bambini che ogni anno richiama partecipanti da tutto il mondo. Il Piccolo Coro è stato diretto per oltre quarant’anni da Mariele Ventre, figura di riferimento per la musica infantile italiana, e dal 1995 da Sabrina Simoni, che ne ha ereditato la direzione mantenendo la vocazione educativa e inclusiva della formazione. Ad oggi, il Piccolo Coro ha all’attivo centinaia di concerti in Italia e all’estero ed è considerato un ambasciatore della cultura musicale italiana per l’infanzia. L’Antoniano gestisce inoltre numerosi progetti di solidarietà, educativa e promozione sociale, ampliando l’impatto della propria attività ben oltre il campo musicale.