Il plissé, ovvero una tecnica di pieghettatura dei tessuti usata ampiamente nell'ambito dell’abbigliamento e della moda contemporanea, affonda le sue radici in epoche antichissime. Secondo recenti studi frutto di un’indagine scientifica su reperti tessili, questa lavorazione sarebbe già documentata nel Medio Neolitico, ovvero tra il quinto e il quarto millennio avanti Cristo. La scoperta aggiunge un elemento significativo alla comprensione della storia del costume e delle tecniche tessili impiegate dalle società preistoriche d’Europa.

L’evidenza archeologica del plissé nel Neolitico

La ricerca prende in esame una rara tunica ritrovata in Inghilterra nella località di White Horse Hill, databile a circa il 3600 a.C., uno dei più antichi manufatti tessili conosciuti in Europa. L’analisi del reperto ha permesso di individuare, grazie a tecniche di microscopia e radiografia avanzata, tracce evidenti di pieghe regolari e ripetute tipiche delle lavorazioni a plissé. Gli archeologi hanno sottolineato come questa scoperta suggerisce una padronanza sorprendente nella manipolazione dei tessuti già in epoche molto remote, in contesti sociali in cui l’abbigliamento aveva anche funzioni simboliche e identitarie oltre che pratiche.

Il plissé nel Neolitico non costituiva soltanto un elemento decorativo ma poteva contribuire a rendere più confortevole e funzionale l’indumento, oltre a distinguerlo da altre tipologie di abbigliamento.

La presenza della tecnica su diverse tipologie di tessuti suggerisce una certa diffusione presso le comunità del tempo.

Valore storico e sviluppi nella moda europea

Negli ultimi secoli, il plissé è divenuto una lavorazione associata alla raffinatezza sartoriale. Basti ricordare la celebre plissettatura dell’antico Egitto, ripresa in età ellenistica e romana, e il suo ritorno in voga durante le epoche rinascimentali e barocche, fino ad arrivare ai grandi couturier ottocenteschi e novecenteschi. La riscoperta di un’origine tanto precoce getta nuova luce sull’evoluzione delle tecniche textile e arricchisce il dibattito sulle interconnessioni culturali tra antiche popolazioni europee.

Approfondimenti del Ministero della Cultura indicano che i tessuti pieghettati fanno parte delle collezioni di numerosi musei archeologici in Europa.

Fra questi, il Museo Egizio di Torino conserva reperti che testimoniano la continuità delle lavorazioni a pieghe attraverso i millenni. Inoltre, le tecniche per realizzare il plissé sono state trasmesse e reinterpretate, contribuendo anche oggi all’innovazione stilistica e al recupero di metodi tradizionali.

Un patrimonio da riscoprire

Studi come questo dimostrano come la ricerca scientifica possa restituire centralità a dettagli, spesso considerati marginali, che rappresentano invece elementi fondamentali della storia culturale e sociale europea. La conoscenza delle tecniche antiche, come il plissé, rappresenta oggi una risorsa utile anche per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione di saperi manuali che rischierebbero di andare perduti.

Secondo alcuni approfondimenti istituzionali, non ci sono al momento conferme indipendenti su tutte le ipotesi circa la diffusione del plissé nelle civiltà del Neolitico europeo, ma la ricerca attuale sembra aprire nuove strade di indagine e confronto tra archeologia, moda e arte.