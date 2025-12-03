Il Torino Film Festival 2025 ha chiuso la sua quarantatreesima edizione con un bilancio molto positivo, segnando un netto incremento di spettatori rispetto agli anni precedenti. Dal 22 novembre al 30 novembre 2025, il festival ha visto una partecipazione di oltre 60.000 persone, con un riempimento delle sale che ha raggiunto l’83 per cento. Numeri che testimoniano non solo un interesse crescente verso la manifestazione, ma anche un ritorno del pubblico nei cinema della città.

Il direttore del festival, Steve Della Casa, ha sottolineato l’importanza di questi risultati: “Nel 2025 abbiamo avuto una risposta straordinaria, superiore alle aspettative.

Il Torino Film Festival si conferma un punto di riferimento importante per la città e per il cinema italiano”. In particolare, oltre 7.000 spettatori erano ragazzi provenienti dalle scuole e dall’università, a confermare l’impatto dell’evento sulle nuove generazioni e il ruolo della kermesse nella formazione del pubblico futuro.

Il TFF e la partecipazione giovanile

La presenza significativa di giovani alle proiezioni rappresenta uno degli elementi chiave dell’edizione 2025. Il festival, infatti, ha collaborato con numerosi istituti scolastici e atenei della città, organizzando appuntamenti speciali e proiezioni riservate agli studenti. L’obiettivo era avvicinare le nuove generazioni al cinema d’autore e ai linguaggi audiovisivi contemporanei, un intento confermato dal successo di pubblico e dall’entusiasmo raccolto tra gli studenti stessi.

L’edizione 2025 ha proposto più di 130 film suddivisi tra varie sezioni competitive e non, tra cui lungometraggi, documentari, opere prime e retrospettive dedicate a grandi maestri del cinema. Numerose le anteprime nazionali e internazionali, con una programmazione capace di attrarre spettatori da tutta Italia e dall’estero. Il festival mantiene inoltre un’attenzione particolare verso la produzione indipendente, garantendo spazio a giovani autori e opere meno convenzionali.

Storia e ruolo del Torino Film Festival

Fondato nel 1982, il Torino Film Festival si è affermato nel tempo come uno degli appuntamenti cinematografici più rilevanti a livello nazionale e europeo, noto per la scelta coraggiosa dei titoli in programma e per il legame con il territorio torinese.

Ogni anno, la manifestazione contribuisce alla promozione della cultura cinematografica attraverso incontri con autori, masterclass, dibattiti e momenti di confronto tra pubblico e professionisti del settore.

Nel corso delle ultime edizioni, il festival ha progressivamente ampliato la propria offerta, sia in termini di film proposti che di eventi collaterali, riuscendo a coinvolgere un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo. Grazie ai risultati del 2025 – con oltre sessantamila presenze e un altissimo tasso di riempimento delle sale – il TFF rafforza il proprio ruolo di motore culturale della città di Torino, confermandosi come appuntamento imperdibile per cinefili, studenti e cittadini.