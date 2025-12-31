Italo Bocchino, giornalista con trentacinque anni di esperienza, direttore editoriale del Secolo d’Italia e opinionista televisivo a La7, pubblicherà il 24 febbraio per Solferino il saggio Giorgia, la figlia del popolo. Il testo, di 256 pagine al prezzo di 18 euro, si propone di spiegare «Perché Meloni piace agli italiani» e si annuncia «un saggio documentato e acuto, che non rifugge dalla polemica e che farà discutere».

Secondo la presentazione dell’editore, «lo hanno certificato le elezioni, lo confermano i sondaggi: Giorgia Meloni piace agli italiani.

Perché è popolare nel senso più genuino del termine e ama il popolo a cui appartiene. Lontana dagli snobismi di una certa sinistra e nello stesso tempo ambiziosa, Meloni – più ancora di Berlusconi prima di lei – è l’incarnazione del ‘sogno italiano’: farsi da sé, arrivando al successo».

Nel testo, Bocchino ripercorre «le tappe fondamentali dell’esperienza umana e politica» di Meloni, arricchendo la narrazione con aneddoti e retroscena, e analizza il fenomeno del melonismo come una «rivoluzione di velluto, resa possibile dalla determinazione ma anche dall’adesione ai valori e all’identità di un popolo intero». Il libro illustra inoltre «il linguaggio diretto, la prossemica naturale e il talento relazionale che hanno reso Meloni una leader anomala nel panorama occidentale» e contiene interviste esclusive ai membri del suo «cerchio magico», tra cui la sorella Arianna e l’uomo di fiducia Giovanbattista Fazzolari.

Il volume segue la pubblicazione del precedente saggio di Bocchino con Solferino, Perché l’Italia è di destra (2024), e conferma la sua attenzione verso il fenomeno della leadership di destra in Italia. Bocchino è stato deputato per quattro legislature, dal 1996 al 2013, e coltiva interessi personali nella musica classica, nella letteratura francese dell’Ottocento, nei viaggi e nella gastronomia.

Il percorso editoriale di Italo Bocchino

Il nuovo testo si inserisce in continuità con il percorso culturale e politico di Bocchino, già autore, con Solferino, di Perché l’Italia è di destra (2024). In quest’ultimo ha esplorato le ragioni di una tendenza politica verso temi conservatori e tradizionali nel Paese, mentre con il saggio in uscita focalizza la figura di Giorgia Meloni come modello contemporaneo della destra italiana.

La scelta di un titolo esplicito – Giorgia, la figlia del popolo – richiama idealmente la tradizione storica del “populismo moderato”, attingendo anche alla consapevolezza della dimensione simbolica della leader. L’approccio biografico-politico affianca il racconto personale e l’analisi della comunicazione politica, in un mix che punta a spiegare un consenso di massa radicato in un’identità percepita come autentica e “di pancia”.

Le reazioni al saggio

Il saggio è presentato come destinato a sollevare dibattiti e polemiche, data la sua natura esplicita e il carattere del soggetto analizzato. Potrebbero emergere reazioni sia favorevoli sia critiche, soprattutto da parte di ambienti politici e culturali schierati diversamente verso la leader del governo.

Il libro è atteso per fine inverno e potrà alimentare anche il dibattito durante la campagna politica in vista degli appuntamenti elettorali che seguiranno nei prossimi mesi.