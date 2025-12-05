La Rai si appresta a trasmettere un docufilm dedicato a Pininfarina, celebre designer e carrozziere italiano, in onda il 9 dicembre 2025 alle 15:25 su Rai 3. Il progetto, dal titolo "La Leggenda Pininfarina", si propone di ripercorrere la storia di questa eccellenza del design automobilistico, ponendo particolare attenzione all’inventiva e alla capacità di innovazione dell’azienda fondata da Battista "Pinin" Farina nel 1930 a Torino. L’opera offre uno sguardo approfondito sia sulla figura del fondatore che sull’evoluzione della Carrozzeria Pininfarina, divenuta celebre a livello mondiale per la collaborazione con i principali marchi automobilistici come Ferrari, Alfa Romeo, Maserati e Peugeot.

Il docufilm è stato realizzato con la consulenza tecnica e storica di Paolo Pininfarina, attuale presidente della società e nipote del fondatore, che ha sottolineato: “La nostra storia è fatta di creatività, passione e capacità di guardare al futuro senza mai dimenticare le nostre radici. Siamo orgogliosi che la Rai abbia voluto raccontarla al grande pubblico”. Attraverso immagini di repertorio, interviste ai protagonisti e sequenze di lavorazione nei laboratori, il racconto porta l’attenzione su alcuni dei modelli più iconici e sulle principali svolte tecnologiche introdotte dalla Pininfarina nel corso dei decenni. Il programma si configura così come un viaggio nella storia industriale italiana e nella cultura dell’automobile, valorizzando l’ingegnosità e il gusto estetico tipici del Made in Italy.

La storia della Carrozzeria Pininfarina e il suo ruolo nel design mondiale

Nata dall’intuizione di Battista "Pinin" Farina nella Torino degli anni Trenta, la Pininfarina si è rapidamente imposta come uno dei nomi di riferimento nell’industria automobilistica internazionale. Sin dagli esordi, la società ha puntato sulla sinergia tra arte e tecnica, distinguendosi per eleganza delle linee e innovazione nei materiali e nei processi produttivi. Il successo degli anni successivi è testimoniato dalle numerose collaborazioni con le principali case automobilistiche europee, in particolare la Ferrari, che ha affidato a Pininfarina la progettazione di molte delle sue vetture più rappresentative a partire dagli anni Cinquanta.

La realizzazione della Cisitalia 202 nel 1947, riconosciuta come opera d’arte dal Museum of Modern Art di New York, rappresenta una delle pietre miliari nella storia aziendale e nel riconoscimento internazionale del design italiano.

Nel corso dei decenni, la famiglia Pininfarina ha proseguito l’attività all’insegna della continuità e dell’espansione verso nuovi settori, con incursioni anche nell’industrial design e nell’architettura. La società è oggi guidata da Paolo Pininfarina, che ha consolidato la vocazione alle nuove tecnologie e alla sostenibilità, come dimostrano i recenti progetti nel campo dell’elettrico e della mobilità del futuro. Il docufilm Rai sottolinea il legame tra tradizione e innovazione, mettendo in luce come la casa torinese rappresenti ancora un punto di riferimento estetico e culturale nel panorama automobilistico internazionale.

Pininfarina: capolavori, premi e dati sull’azienda

Dalla fondazione a oggi, la Pininfarina ha dato vita a oltre 600 modelli originali per clienti di tutto il mondo e vanta numerosi riconoscimenti internazionali. Tra i progetti più celebri figurano, oltre alle Ferrari, l’Alfa Romeo Spider "Duetto", la Maserati GranTurismo, la Peugeot 406 Coupé e la Lancia Florida. L’opera della Pininfarina è stata spesso celebrata in prestigiose mostre e musei, come la già citata presenza della Cisitalia 202 nella collezione permanente del MoMA di New York. Attualmente la sede principale dell’azienda rimane a Cambiano, alle porte di Torino, dove continuano ricerca e sviluppo di soluzioni innovative nel campo della mobilità sostenibile e del design integrato.

L’iniziativa della Rai contribuisce alla valorizzazione di questa realtà storica e all’affermazione di Torino come uno dei poli mondiali del design automobilistico. L’appuntamento televisivo previsto per il 9 dicembre 2025 offrirà al pubblico un’occasione unica per conoscere da vicino le storie, le persone e i modelli che hanno reso la Pininfarina un’icona globale del settore automotive.