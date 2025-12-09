Laura Pausini ha annunciato oggi 9 dicembre 2025 di aver deciso di prendersi una pausa dai social. In una storia pubblicata su Instagram ha dichiarato: "Nelle ultime settimane con l'arrivo di 'Ritorno ad amare' ho deciso di fare qualcosa di concreto per me, perché questa canzone è uno stimolo per ritornare ad amare noi stessi. Ho deciso di fare un fioretto: eliminare dal mio cell tutti i social, perché mi stavano creando una dipendenza malata ed ho anche deciso di cambiare numero di telefono e di rimanere in contatto per il momento solo coi miei familiari".

La cantante ha spiegato che trascorreva troppo tempo davanti allo schermo, una situazione che le causava “stress e ansia”. Ha aggiunto: "A volte non riuscivo a dormire perché pensavo di non riuscire a leggere e a rispondere a tutti i messaggi. Riavvicinarmi alla vita mi sta permettendo di sentirmi più serena e più concentrata con le persone reali al mio fianco. Con la luce del sole e non quella artificiale dello smartphone."

Pur volendo ridurre la propria presenza online, Pausini ha precisato che “ogni tanto passo da qui con i cel dei miei collaboratori perché non voglio perdere il contatto con voi”. Ha poi concluso con un monito rivolto ai suoi fan: "Oggi sono entrata 10 min e ho fatto un giro sui vari social leggendo notizie che non mi riguardano ed ho trovato un odio sfrenato contro tutto e tutti.

Mi sono spaventata. Fate attenzione a non cadere in questa trappola che può portarvi davvero a stare male. La salute vale e merita di più. Non siamo stati capaci di usare i social per creare contatti e avvicinarci. Sono diventati il ​​posto dove si vomita rabbia e odio".

Un detox ispirato al messaggio del nuovo singolo

La scelta di Laura Pausini arriva in coincidenza con l'uscita del singolo “Ritorno ad amare”, che ha indicato come stimolo per un gesto concreto volto a ritornare ad amare sé stessa. Il distacco dai social appare come un “fioretto”, un impegno personale che riflette il tema del brano e invita a ritrovare equilibrio e contatto autentico con la vita reale.

Il ricorso ai dispositivi dei collaboratori per accedere occasionalmente alle piattaforme conferma un uso molto più selettivo e consapevole, volto a preservare il legame con il pubblico senza esserne sopraffatta.

La carriera di Laura Pausini

Laura Pausini è una delle cantanti italiane più famose e premiate al mondo. Nata a Faenza il 16 maggio 1974 e cresciuta a Solarolo, si fa conoscere nel 1993 vincendo il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con “La solitudine” , brano che ottiene un successo immediato anche all'estero. Da quel momento la sua carriera decolla rapidamente: pubblica diversi album in italiano e in spagnolo, diventando una delle poche artiste italiane capaci di conquistare in modo stabile il mercato latino e internazionale.

Negli anni Novanta e Duemila colleziona successi come “Strani amori” , “Incancellabile” , “Tra te e il mare” , “Vivimi” e “Resta in ascolto” , vendendo milioni di dischi in tutto il mondo.

Nel 2006 vince un Grammy Award come miglior album pop latino con Escucha , mentre nel 2021 ottiene il prestigioso Golden Globe con il brano “Io sì (Seen)” , tratto dal film La vita davanti a sé , diventando la prima italiana a ricevere questo riconoscimento.

Ha partecipato più volte come ospite e conduttrice ad importanti eventi musicali, ed è stata coach in programmi televisivi come The Voice . Con oltre 70 milioni di dischi venduti, Laura Pausini è oggi un'icona della musica pop mondiale e una delle artiste italiane più influenti di sempre.

Il contesto della dipendenza digitale

Negli anni precedenti, Laura Pausini aveva già parlato della propria relazione complessa con i social. In un'intervista del 2023 aveva ammesso di essere stata dipendente dai social, raccontando come suo marito Paolo Carta avesse dovuto farle notare il rischio che la figlia Paola, allora di circa dieci anni, potesse emulare il suo comportamento.

In quel frangente aveva spiegato: "Purtroppo c'ero caduta dentro. Paolo mi ha fatto notare che se stavo sempre incollata al telefono poi non potevo lamentarmi se Paola faceva lo stesso. Ho smesso subito." Questa dichiarazione evidenzia un percorso iniziato da tempo verso un uso più equilibrato delle piattaforme digitali.

Inoltre, il clima ostile e aggressivo che si respira online ha rappresentato una delle ragioni principali del suo allontanamento. Il recente lungo messaggio ribadisce infatti il ​​timore suscitato dall'“odio sfrenato contro tutto e tutti” riscontrato durante un breve accesso ai social.