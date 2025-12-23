Lea Giammattei è stata nominata Direttrice Artistica Junior under-35 del Teatro di Roma, un ruolo di nuova istituzione che si affianca alla direzione artistica generale e che mira a valorizzare le competenze e la visione delle nuove generazioni nel panorama teatrale romano. La nomina, deliberata dal cda del Teatro di Roma e sostenuta dal sindaco Roberto Gualtieri, rappresenta un segnale di apertura verso la partecipazione giovanile e l’innovazione nelle politiche culturali della capitale. Giammattei, che entrerà in carica dalla stagione 2025-2026, avrà il compito di sviluppare progetti e programmazioni rivolte in particolare al pubblico under-35 e alle realtà emergenti del territorio.

Contestualmente, il Teatro di Roma ha confermato che la riapertura dello storico Teatro Valle, chiuso da anni per restauri, è prevista per l’autunno 2026. Il calendario dei lavori, concordato con il Comune di Roma e la Regione Lazio, prevede un investimento significativo per la messa in sicurezza, l’accessibilità e l’innovazione tecnologica della struttura. Il cda del Teatro di Roma ha sottolineato come il rilancio del Valle rappresenti una priorità istituzionale e culturale, segnando l’avvio di una nuova fase per le politiche teatrali cittadine. Fabrizio Arcuri, direttore artistico uscente, concluderà il suo mandato al termine della stagione 2024-2025, garantendo la continuità gestionale fino al passaggio di consegne.

Il nuovo ruolo di Lea Giammattei e le prospettive per il Teatro di Roma

Lea Giammattei, già apprezzata per la sua esperienza nella promozione teatrale e nella progettazione culturale, assume l’incarico di Direttrice Artistica Junior under-35 in un momento strategico per il Teatro di Roma – istituzione fondata nel 1969 che gestisce le principali sale pubbliche cittadine, tra cui il Teatro Argentina e il Teatro India. Il nuovo ruolo, pensato per favorire il ricambio generazionale e l’innovazione, prevede la collaborazione con la direzione artistica generale e la realizzazione di iniziative specifiche per i giovani artisti e spettatori.

La futura riapertura del Valle rientra in un disegno più ampio di riqualificazione, sostenuto da finanziamenti pubblici e da oltre 10 milioni di euro di interventi a favore della sicurezza, dell’accessibilità e dell’innovazione tecnologica.

Il cambiamento gestionale segna quindi la ripresa di una programmazione partecipata, rivolta anche alle nuove generazioni e alle realtà emergenti. La stessa Giammattei ha dichiarato che la sua attenzione sarà posta “sull’ascolto della comunità artistica e dei bisogni della città, ripartendo dalle radici del Valle per una stagione di condivisione e proposta”.

Storia e ruolo del Teatro Valle a Roma

Il Teatro Valle, inaugurato nel 1727, rappresenta una delle istituzioni teatrali più emblematiche in Italia. Progettato dall’architetto Tommaso Morelli e ristrutturato varie volte nei secoli, il Valle ha ospitato prime assolute e personalità di rilievo, tra cui Gioachino Rossini e Luigi Pirandello. Situato nel centro storico di Roma, in via del Teatro Valle, il teatro è stato al centro del dibattito culturale cittadino e nazionale, anche per la lunga occupazione da parte di artisti e cittadini tra il 2011 e il 2014 in difesa della sua funzione pubblica.

Attualmente il Valle dispone di una sala da oltre 700 posti ed è inserito nel circuito del Teatro di Roma, insieme ad altri poli come l’Argentina e l’India. Dopo i lavori di restauro degli ultimi anni, il progetto di riapertura punta a riportare il Valle al centro della vita culturale cittadina, con un’offerta articolata tra tradizione e sperimentazione. Dal Settecento a oggi, la struttura ha costituito un punto di riferimento per la drammaturgia italiana e la produzione teatrale di innovazione, mantenendo sempre una dimensione di apertura verso le giovani generazioni.