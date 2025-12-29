Massimo Di Cataldo dà il via il 6 gennaio da Milano al “Se adesso te ne vai 1996‑2026 Celebration Tour”, un evento per celebrare i trent’anni dall’uscita del brano “Se adesso te ne vai”, diventato un classico della musica italiana e simbolo della carriera del cantautore romano. In contemporanea, Sony ripubblica l’album del 1996 “Anime”, contenente la canzone omonima, in digitale e in vinile, in una versione inedita. Contestualmente, il cantautore pubblica il nuovo singolo “Uno come me” (etichetta Dicamusica/Believe), in onda in radio e disponibile sulle piattaforme digitali.

Massimo Di Cataldo racconta che “Uno come me nasce in un momento di profonda ricerca, è il punto di confronto tra sentimento e razionalità. La ricerca di sé e dell’altro, in un viaggio spazio-temporale che è la nostra stessa vita. I riferimenti letterari attingono alla beat generation degli anni ’70 e musicalmente a un certo folk rock di matrice irlandese che influenzava la musica già negli anni ’80 della mia adolescenza e che poi è stato un segno distintivo nella ricerca di sonorità acustiche in molti miei brani”. Il concerto è descritto come uno spettacolo intimo e narrativo: “Sarà un concerto originale, in cui rivivremo insieme trent’anni di musica. Un viaggio fatto di energia condivisa, lungo tutta l’Italia”.

Il format prevede l’alternarsi di canzoni celebri e racconti, con “bizzarri retroscena del mondo dello spettacolo”, grazie ai quali il pubblico potrà scoprire le origini dei brani in un clima a tratti ironico e intimo.

Sul palco, Di Cataldo sarà accompagnato dalla chitarra acustica, da Ingo Schwartz al basso e da Dario Zeno al piano, con un set up elettronico caratterizzato da synth, vocoder e drum machine.

Queste le prime date confermate del tour: 6 gennaio a Milano (Teatro Martinitt), 14 gennaio a Bologna (Teatro Dehon), 16 gennaio a Civitanova Marche (La Serra), 17 gennaio a Modena (Teatro Michelangelo), 21 gennaio a Roma (Teatro Golden), 23 gennaio a Sommariva del Bosco (Teatro Bongiovanni), 24 gennaio a Terni (Teatro Secci), 30 gennaio a Spresiano (Odissea), 31 gennaio a Mantova (Mascara), 8 febbraio a Salerno (Teatro Augusteo), 10 febbraio a Napoli (Teatro Troisi) e 14 febbraio a Taranto (Teatro Orfeo).

Il percorso artistico di Massimo Di Cataldo

Massimo Di Cataldo ha iniziato la sua carriera nei primi anni Novanta: dopo alcune partecipazioni in spot e fiction, nel 1993 è in finale al Festival di Castrocaro e nel 1994 vince la categoria cantautori a Sanremo Giovani con “Soli”, esordendo con l’album Siamo nati liberi. Nel 1995 raggiunge il secondo posto a Sanremo nella sezione Big con “Che sarà di me” e l’anno successivo trionfa con “Se adesso te ne vai”, che lo consacra definitivamente, affiancandolo all’uscita dell’album Anime, premiato con “Un disco per l’estate” e diversi dischi di platino. L’album aveva ricevuto anche una versione in spagnolo e una seconda con la collaborazione di Youssou N’Dour alla title track.

Tra i suoi lavori successivi, l’album Dieci (1999) è stato registrato negli studi Real World di Peter Gabriel e divenne disco d’oro già dopo una settimana. Tra le raccolte spicca I consigli del cuore (1994‑2006), che includeva brani chiave della sua produzione e inediti significativi.