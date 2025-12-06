Al MAXXI di Roma, fino al 1° marzo 2026, è visitabile una mostra dedicata all’arte relazionale che ripercorre l’evoluzione delle pratiche artistiche nate negli anni Novanta, capaci di trasformare l’opera in esperienza condivisa. L’esposizione evidenzia la progressiva transizione dall’oggetto al contesto, dalla rappresentazione alla relazione, dalla forma alla partecipazione, un percorso documentato anche dalle edizioni di Documenta, il celebre evento di arte contemporanea che si tiene ogni cinque anni a Kassel e altri luoghi.

al Museo del Maxxi di Roma in scena l'arte relazionale

Il visitatore si trova immerso in spazi in cui l’arte diventa esperienza sociale. Cucine funzionanti, pranzi collettivi e rumori domestici trasformano il museo in una micro-utopia temporanea: condividere tempo, gesti e parole accorcia le distanze tra sconosciuti. In altre sale, piante di bambù, ulivi e limoni vengono accudite come organismi vivi, incarnando una metafora della responsabilità collettiva: arte relazionale esiste solo se chi la attraversa se ne prende cura.

L'arte come esperienza sociale e politica

Materiali quotidiani come elenchi telefonici o necrologi diventano archivi poetici sotto teche di vetro, restituendo voce alla memoria sociale, mentre superfici urbane, impronte di porte e profumi evocano il contesto come parte integrante dell’opera.

Lo spettatore non è più osservatore passivo, ma soggetto attivo, parte integrante del lavoro artistico.

Il percorso non trascura la riflessione sulla verità dell’immagine. Il passaggio dalla fotografia analogica a quella digitale genera opere che imitano, ricostruiscono o decontestualizzano iconografie popolari e cinematografiche. Non manca l’ironia dissacrante di Maurizio Cattelan, che rimette in discussione la memoria politica italiana, dal cenotafio di Craxi nel cimitero anarchico alle lastre funerarie in marmo, sovvertendo la storia pubblica con gesto provocatorio.

L’attenzione al sociale è centrale: Santiago Sierra affronta le contraddizioni della società contemporanea coinvolgendo lavoratori immigrati e mettendo in luce sfruttamento e marginalità.

Progetti come il Calendario dei rifugiati restituiscono dignità a chi fugge da conflitti, misurando il tempo come esistenza e memoria.

Rivoluzione artistica e arte alle relazioni umane

Sicurezza, controllo e sostenibilità emergono in opere che trasformano abitazioni in fortezze visitabili o sviluppano sistemi energetici condivisi, come nei progetti del collettivo Superflex. Interventi minimi, come giacigli per cani senza tetto, dimostrano come la cura possa diventare gesto politico.

In tutte queste pratiche l’artista rinuncia alla centralità eroica, lavorando su un piano orizzontale, dentro la realtà, facendo emergere fragilità, memorie e possibilità del presente. Non mancano opere attive in orari dedicati: cucina sociale, cabina di confessione trasparente e annunci dei nomi coinvolgono direttamente il pubblico, rendendo la visita un’esperienza partecipativa e viva.

Per visitare la mostra: informazioni tel. 06/3201954 da martedì a domenica, dalle ore 10 alle 19, chiuso il lunedì.