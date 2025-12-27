La Giunta comunale di Milano ha approvato il 27 dicembre 2025 il masterplan per l’ex Ansaldo, un complesso di 44.000 metri quadrati tra via Savona e via Tortona che comprende gli spazi di Base, i laboratori del Teatro alla Scala e il Mudec – Museo delle Culture. Il progetto prevede la creazione di un “Rainbow center”, centro polifunzionale dedicato ai servizi di accoglienza, ascolto, orientamento e sostegno in ambito LGBTQIA+, oltre a un “depositi‑museo” nei locali liberati dai laboratori scaligeri, per valorizzare e rendere fruibile il patrimonio artistico dei depositi dei musei civici, con aree destinate alla ricerca e al restauro.

Il masterplan interviene mentre il trasferimento dei laboratori della Scala nel quartiere Rubattino è ormai avviato e in vista della scadenza della concessione del Mudec nel 2027. È prevista una concessione fino al 2055 affidata a Oxa impresa sociale, già impegnata nella gestione di Base Milano, e volta a includere spazi per coworking, laboratori, bookshop, bar, spazi performativi ed espositivi, un orto e giardino d’inverno, e aree per lo sport.

L’assessore al Welfare Lamberto Bertolè ha sottolineato come l’“aspirazione di Milano a continuare a essere una città aperta, in un momento in cui una scelta del genere appare tutt’altro che scontata”, si concretizzi nell’istituzione del Rainbow center.

L’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi ha ribadito che “con il progetto dei depositi‑museo e con l’insediamento del Rainbow Center rafforziamo la vocazione di spazio aperto e accessibile in cui si intrecciano cultura, diritti, inclusione e innovazione”. Infine, l’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello ha osservato: “Abbiamo sempre detto che con il tempo avrebbe ampliato il suo campo d’azione a nuovi ambiti, com’è nella sua vocazione innovativa e inclusiva e oggi siamo pronti per farlo”.

L'area ex Ansaldo e il distretto creativo di Milano

L’area ex Ansaldo, situata tra via Savona e via Tortona, è parte del distretto creativo di Milano che ha conosciuto, fin dagli anni Duemila, un processo di rigenerazione urbana attraverso progetti culturali e creativi.

In particolare, Base Milano ha trasformato una porzione dell’ex stabilimento in un hub creativo con coworking, spazi espositivi, residenze, caffetteria e auditorium.

L’area ospita inoltre il Museo delle Culture (Mudec) e i laboratori del Teatro alla Scala. Con una superficie di 44.000 metri quadrati, l’intervento non è isolato ma si inserisce in un contesto urbano dinamico, dove cultura e incubazione creativa dialogano con le identità delle diverse funzioni presenti sul territorio.

Rigenerazione urbana: sostenibilità e inclusione

La proposta presentata da Oxa impresa sociale prevede una concessione fino al 2055 per gestire e valorizzare i nuovi spazi socioculturali recuperati, oggi impiegati come depositi comunali.

La strategia mira a integrare funzioni già presenti (coworking, laboratori, spazio performativo) con nuove destinazioni come l’orto, il giardino d’inverno, lo sport e i servizi di accoglienza e orientamento. Il progetto sarà oggetto di un avviso pubblico per raccogliere proposte alternative o complementari prima di procedere alla fase negoziale.

Il deposito‑museo offrirà al pubblico l’accesso al patrimonio museale spesso invisibile, promuovendo la fruizione, la ricerca e il restauro. Si tratta di una strategia che valorizza l’esperienza e lo spazio museale al di là della tradizionale esposizione, trasformando un’area di servizio in un luogo di cultura attiva e partecipata.