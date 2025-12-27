Il 7 giugno 2024, la Casa del Cinema di Roma ha ospitato la presentazione del docufilm "Mimì. Il Principe delle Tenebre", un omaggio a Mia Martini, voce intensa e amata della musica italiana. Il documentario, diretto da Carlo Luglio, offre uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera dell'artista, scomparsa nel 1995, attraverso testimonianze, materiali d'archivio e interviste a persone che l'hanno conosciuta da vicino.

La proiezione romana ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e professionisti del settore, che hanno voluto onorare Mia Martini, ricordandone il fondamentale contributo alla musica italiana e il suo percorso umano, costellato di successi e difficoltà.

Il docufilm si propone di restituire la complessità della sua personalità, tra fragilità e determinazione, e di raccontare il contesto artistico e sociale in cui ha operato.

Musica e testimonianze per raccontare un'artista

"Mimì. Il Principe delle Tenebre" si distingue per l'utilizzo di materiali inediti e per le interviste a familiari, amici e colleghi della cantante, tra cui la sorella Loredana Bertè. Il film ripercorre le tappe principali della carriera di Mia Martini, dai primi successi negli anni Settanta al ritorno sulle scene negli anni Novanta, soffermandosi anche sulle difficoltà incontrate a causa di pregiudizi e leggende metropolitane che hanno segnato la sua vita professionale e personale.

L'eredità di Mia Martini

Mia Martini, nata Domenica Bertè a Bagnara Calabra nel 1947, è stata una delle interpreti più apprezzate della canzone italiana, capace di emozionare il pubblico con brani come "Minuetto", "Piccolo uomo" e "Almeno tu nell'universo". Il docufilm presentato a Roma intende valorizzare il suo patrimonio artistico e umano, offrendo una narrazione che unisce memoria, analisi critica e celebrazione. L'opera rappresenta un'occasione per riflettere sull'importanza di Mia Martini nella storia della musica italiana e per rinnovare il ricordo di un'artista che ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale del nostro Paese.