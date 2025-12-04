Dal 19 dicembre 2025 al 15 marzo 2026 Monreale (nella città metropolitana di Palermo) ospita la Biennale Internazionale del Mosaico, un evento che consolida il ruolo della cittadina siciliana come punto di riferimento mondiale dell’arte musiva.

La manifestazione coinvolge musei, spazi pubblici e il celebre Duomo di Monreale, mettendo in dialogo opere storiche e produzioni contemporanee di artisti italiani e stranieri. L’iniziativa, grazie alla collaborazione tra Comune, Arcidiocesi e numerosi enti culturali, trasforma la città in una grande galleria a cielo aperto dedicata al mosaico.

L’edizione del 2025-2026 vede la partecipazione di oltre cento artisti provenienti da 20 paesi, con opere che spaziano dalle tecniche tradizionali alle sperimentazioni più attuali. Le installazioni sono distribuite tra il Complesso Guglielmo II, il Museo Diocesano, il Museo d’Arte Sacra, il Chiostro dei Benedettini e spazi urbani all’aperto, in un percorso che si sviluppa nel centro storico. Fulcro simbolico della rassegna resta il Duomo, che ospita capolavori bizantini come il Cristo Pantocratore e accoglie performance artistiche dal vivo. Secondo gli organizzatori, l’obiettivo è “rafforzare il dialogo tra la dimensione storica e quella contemporanea del mosaico, offrendo nuove prospettive di fruizione e ricerca”.

Il programma e le sedi della Biennale

La Biennale prevede mostre, workshop didattici, visite guidate e conferenze dedicate agli sviluppi contemporanei e alla tradizione millenaria del mosaico.

Il sindaco di Monreale, insieme ai curatori dell’evento, sottolinea come “la città si apra a linguaggi internazionali, mantenendo viva l’eredità culturale dei maestri mosaicisti e promuovendo l’innovazione artistica”. Gli allestimenti del Complesso Guglielmo II ospitano opere di grandi dimensioni, mentre il Museo Diocesano accoglie ricerche più sperimentali e multimediali.

L’inclusione dei principali monumenti cittadini si inserisce nell’intenzione di valorizzare il patrimonio UNESCO di Monreale: il Duomo con i suoi mosaici bizantini, il Chiostro e il Museo d’Arte Sacra costituiscono tappe fondamentali del percorso espositivo, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra storia, arte e creatività contemporanea.

Monreale e la sua tradizione musiva

Fondata nel Medioevo, Monreale deve parte della sua fama internazionale proprio ai mosaici del Duomo, uno dei più estesi cicli musivi d’Europa, realizzati tra il XII e il XIII secolo secondo l’influenza bizantina. Il sito monumentale è inserito dal 2015 nel patrimonio UNESCO come testimonianza dell’arte normanna e bizantina nel Mediterraneo. Le oltre seimila metri quadrati di mosaici del Duomo raccontano episodi biblici e la figura del Cristo Pantocratore, rappresentando un unicum di valore artistico, storico e religioso.

Nel corso degli anni, Monreale ha sviluppato una solida tradizione artigianale ancora oggi viva grazie ai laboratori e alle scuole specializzate.

La Biennale si collega a questa eredità, favorendo il confronto tra artisti di generazioni e culture diverse. L’evento mira ad aumentare ulteriormente il flusso di visitatori: nel solo 2024, secondo dati comunali, il complesso monumentale ha superato le cinquecentomila presenze, confermandosi tra le mete culturali più visitate della Sicilia occidentale.