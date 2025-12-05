Dal 28 novembre 2025 al 1° marzo 2026, il Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli ospita la mostra Classical Collapse di Nicola Samorì. Un percorso espositivo che si estende anche alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano, in questo caso visitabile dal 27 novembre 2025 al 13 gennaio 2026. L'evento riunisce 50 opere dell’artista, creando un dialogo unico tra passato e contemporaneo, materia e teatro visivo.

L'artista scava la superficie pittorica

Nicola Samorì destruttura il barocco e il manierismo, scavando la superficie pittorica fino a trasformarla in carne viva.

Le sue opere dialogano con maestri storici come Parmigianino, Giulio Cesare Procaccini, Luca Giordano, Jusepe de Ribera, Sebastiano del Piombo e Raffaello, ma anche con artisti del '900 come Francis Bacon.

Alcuni lavori nascono ex novo, altri invece collassano la materia, creando cavità, scorticature e fioriture minerali che trasformano il dipinto in esperienza fisica ed emotiva. La pittura diventa quindi ritmo, narrazione e materia viva, tra figure martoriate e superfici che si sfaldano, in un continuo gioco tra distruzione e creazione.

Due mostre condivise tra Napoli e Milano

Samorì affronta la tradizione occidentale attraverso scavo e riscrittura. Non sostituisce il gesto dell’artista: lo amplifica, lo rende più intenso, più destabilizzante.

Ogni opera d'arte diventa sfida, ogni cavità, scorticatura o fessura rompe l’apparente immutabilità del classico. Nelle sue opere infatti l’artista riscrive la tradizione, invitando a riflettere sull’arte e la sua continua rinascita nel presente.

Il percorso espositivo è concepito come una sequenza cinematografica: verticalità degli spazi, colpi di teatro e un “cannocchiale” scenografico collegano Napoli e Milano, guidando il visitatore tra 34 opere e 12 collezioni di Capodimonte.

Accanto agli echi dei grandi artisti, la mostra ospita i santi come San Bartolomeo, la Maddalena e San Girolamo, insieme alla matrona Lucrezia romana, figure reinterpretate da Samorì attraverso gesti simbolici e alterazioni radicali della materia pittorica.

Queste presenze dialogano con il linguaggio contemporaneo dell’artista, in cui carne e pennello si confondono e dannati e beati scompaiono, lasciando spazio a una pittura intensa, audace e teatrale.

Classical Collapse è un’occasione per interrogarsi su cosa sia oggi la pittura e quale effetto debba provocare. Essa attraversa secoli di storia, dai manieristi fino ai contemporanei, e mette in scena una partitura scenografica dove memoria, materia e gesto artistico si fondono in un’esperienza totale. Tra Napoli e Milano, Capodimonte e la Pinacoteca Ambrosiana diventano spazi in cui il passato e il presente si incontrano in un dialogo inatteso e straordinario, trasformando ogni opera in un racconto vivo, vibrante e teatrale.

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle 17 (ultimo ingresso alle 16:30), tranne il mercoledì, le domeniche e i festivi. Ingresso gratuito compreso nel biglietto del museo. Il costo del biglietto per la sola mostra invece è di 5 euro.