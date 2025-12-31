Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano a Torino ha chiuso l'anno con un bilancio positivo, accogliendo circa 145.000 visitatori nelle sale di Palazzo Carignano. Questo dato rappresenta una crescita rispetto ai 138.000 dell'anno precedente. A questi si aggiungono 19.000 partecipanti alle attività estive, portando il totale delle presenze a oltre 160.000. Un risultato che, secondo il museo, “conferma il suo ruolo di presidio culturale fondamentale nel panorama museale nazionale”.

L'offerta culturale del museo ha ricevuto importanti riconoscimenti.

TripAdvisor ha assegnato il Travellers’ Choice Award 2025, collocandolo tra il 10% delle attrazioni più apprezzate in Italia, in base alle recensioni dei visitatori. Un'indagine sulla soddisfazione dei clienti, condotta tra gennaio e agosto, ha evidenziato un profilo eterogeneo del pubblico, con un'età media di 39 anni e il 45% dei visitatori sotto i 35 anni. Oltre al Piemonte, le regioni più rappresentate sono Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna. Il 71% dei partecipanti ha dichiarato di essere al museo per la prima volta. In termini di gradimento, il 93% si è dichiarato “soddisfatto” o “molto soddisfatto”. In particolare, il 74,34% ha apprezzato la qualità delle opere, il 63,27% la cortesia e professionalità del personale e il 77,43% la pulizia degli spazi.

Il museo e la sua sede storica

Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano ha sede a Torino, nello storico Palazzo Carignano, progettato tra il 1679 e il 1685 da Guarino Guarini. L'edificio si distingue per la sua caratteristica facciata in mattoni ondulati. Il museo, fondato nel 1878, è il più antico e autorevole dedicato al Risorgimento italiano, con il titolo ufficiale di “nazionale” conferito nel 1901. Inizialmente ospitato nella Mole Antonelliana, fu trasferito nell'attuale sede nel 1938. Il percorso espositivo si sviluppa in trenta sale e copre gli eventi rivoluzionari di fine Settecento fino alla fondazione della Repubblica Italiana nel 1946. Tra i materiali esposti, documenti, uniformi, bandiere, armi, dipinti e cimeli, tra cui il manoscritto originale de “Il Canto degli Italiani” di Goffredo Mameli del 1847.

Palazzo Carignano: storia e architettura

Palazzo Carignano non è solo una sede museale, ma un luogo ricco di storia. Tra il 1848 e il 1861 fu sede della Camera dei Deputati del Parlamento Subalpino e, dal 1861 al 1865, ospitò la prima Camera dei Deputati del Regno d'Italia, diventando così teatro dell'unificazione nazionale. L'edificio è considerato uno dei capolavori del barocco europeo e un simbolo della memoria istituzionale italiana. Le Sale del Parlamento Subalpino sono state conservate intatte all'interno del percorso museale, insieme alle decorazioni e all'architettura progettata da Guarini.

Il museo custodisce una collezione di oltre 50.000 oggetti, tra cui dipinti di Francesco Hayez e Gerolamo Induno, documenti, cimeli militari e strumenti che ricostruiscono in modo efficace e immersivo il percorso storico verso l'Unità d'Italia.