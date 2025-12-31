Il Museo Lavazza di Torino, inaugurato nel 2018 all’interno della Nuvola Lavazza, ha chiuso il 2025 con 92.000 visitatori, superando complessivamente le 500.000 presenze dall’apertura. Questo risultato consolida il suo ruolo come uno dei principali poli culturali torinesi e punto di riferimento nel panorama dei musei d’impresa italiani.

Il museo racconta in modo interattivo e multimediale oltre 130 anni di storia dell’azienda e della famiglia Lavazza, offrendo un viaggio immersivo nel mondo del caffè a 360 gradi. Nel 2025 è stato ampliato il progetto “Il Museo è Aperto”, volto a garantire accessibilità a persone con esigenze sensoriali, cognitive e comunicative diverse, in linea con i valori del Gruppo Lavazza e il programma IncluVisity.

Il Museo Lavazza nella Nuvola: impresa, design e cultura

Il Museo Lavazza ha sede nella Nuvola Lavazza, centro direzionale progettato da Cino Zucchi nel quartiere Aurora a Torino. L’istituzione si sviluppa su circa 1200 m² e offre un percorso espositivo suddiviso in cinque aree tematiche: Casa Lavazza, La Fabbrica, La Piazza, L’Atelier e Universo.

Il percorso multisensoriale include elementi multimediali come la Lavazza Cup, una tazzina intelligente dotata di sensore RFID che guida i visitatori nell’interazione con le esposizioni, attiva installazioni e memorizza il percorso. L’allestimento combina tecnologia, design e narrazione, ideata con testi della Scuola Holden sotto la supervisione di Alessandro Baricco.

Archiviazione della memoria e contesto urbano

Accanto al percorso espositivo, il Museo ospita l’Archivio Storico Lavazza, che conserva oltre 120 anni di memoria aziendale attraverso documenti, immagini, figurine, calendari e opere d’arte commissionate nel tempo. Questa raccolta, curata in collaborazione con Promemoria Group, è consultabile anche per finalità di studio e ricerca.

La Nuvola Lavazza integra in un unico complesso la sede operativa dell’azienda, un centro eventi denominato La Centrale, il museo, spazi di ristoro e un bistrot innovativo, oltre a un’area archeologica che espone i resti di una basilica paleocristiana emersa durante i lavori di costruzione. Questa configurazione fa del museo un nodo culturale inserito in un contesto urbano attento alla valorizzazione storica, architettonica e sociale.

Con un percorso esperienziale e inclusivo, un’archivistica ricca e un sistema urbano integrato, il Museo Lavazza si conferma una realtà culturale significativa per Torino e per i musei d’impresa in Italia.