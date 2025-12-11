L’intelligenza artificiale conquista ufficialmente anche la musica country. “Walk My Walk”, brano attribuito ai Breaking Rust, un gruppo che secondo i media americani non avrebbe alcuna esistenza reale, ha raggiunto il primo posto nella classifica delle vendite digitali country di Billboard. Un successo che accende il dibattito sul ruolo dell’IA anche nell’industria musicale.

Il 'falso gruppo' che batte gli artisti reali

Diversi software di identificazione musicale hanno indicato, con una probabilità compresa tra il 60 e il 90%, che "Walk My Walk" sia effettivamente una canzone generata dall'intelligenza artificiale

I Breaking Rust, la band indicata come autrice del brano, sarebbe infatti un progetto interamente digitale.

Nessun tour, nessun backstage, nessuna biografia ufficiale: solo una canzone costruita attraverso algoritmi, eppure capace di scalare le classifiche, superando artisti reali con anni di carriera alle spalle. Il dato che sorprende non è tanto la qualità del pezzo, con voce maschile credibile, melodia solida, sound perfettamente in linea con i trend country americani, ma la sua performance fra il pubblico. Il brano ha infatti raggiunto il primo posto nella classifica delle vendite digitali country di Billboard, scalzando artisti reali da un podio tradizionalmente considerato “umano”.

Anche la musica entra nell'elenco dei settori minacciati dall'intelligenza artificiale

Il caso “Walk My Walk” alimenta un interrogativo: quanto l'intelligenza artificiale si sta pericolosamente avvicinando al mondo umano, per sostituire posti di lavoro, come creativi e musicisti.

Se una hit country può nascere da un modello generativo e arrivare al numero uno, l’industria musicale potrebbe trovarsi davanti ad una trasformazione senza precedenti. Ad oggi anche produttori, etichette ed artisti stanno guardando con crescente preoccupazione tale fenomeno: l’innovazione offre nuove opportunità, ma rischia anche di ridefinire completamente la paternità artistica, il valore della creatività umana e di conseguenza il mercato. Di fatto, l’episodio alimenta un timore crescente tra musicisti, produttori e autori: la possibilità concreta che l’IA diventi una scorciatoia economica per creare contenuti a basso costo, riducendo lo spazio e il valore del lavoro umano. La canzone può essere considerata il simbolo di un passaggio storico: l’ingresso dell’intelligenza artificiale in un territorio tradizionalmente legato alla creatività umana. E se oggi è un singolo country a far discutere, domani potrebbero essere interi cataloghi generati, nuovi “artisti artificiali” e classifiche dominate da prodotti sintetici.