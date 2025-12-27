Roberto Andò ha portato in scena «Non posso narrare la mia vita», un omaggio a Enzo Moscato, scomparso nel gennaio del 2024. Lino Musella è il protagonista di questa intensa prova teatrale al Teatro Mercadante di Napoli, in scena fino al 7 gennaio, prima di una tournée al Piccolo Teatro di Milano.

Il testo teatrale è ispirato al racconto autobiografico Gli anni piccoli, in cui Moscato rievoca momenti della giovinezza e ricerca i segni della propria vocazione teatrale. Come scrive Enrico Fiore nella prefazione, è «Un libro che traduce tutta la grazia e tutta la maledizione del teatro, costretto per sua natura a fingere la vita nel momento stesso in cui la vive».

La scena immaginata da Andò si propone di restituire quella voce interiore sospesa tra memoria e poesia, tra assenze e fantasie sceniche.

Partitura visiva dello spettacolo

Lo spettacolo è costruito come un flusso di immagini e memorie. Si parte dall’infanzia intimorita da una statua di Sant'Antonio, si passa per le luci e le vetrine della Standa di via Toledo, fino alla maschera di Pulcinella e alla morte delle signorine Musciacca. La scenografia, curata da Gianni Carluccio, alterna una scalinata che evoca i Quartieri Spagnoli e una piscina che richiama i Bagni Eldorado, suggerendo frammenti personali e collettivi in una Napoli sospesa tra reale e metafisico.

Lino Musella, con una voce che traduce verità, rabbia e stupore, dedica al pubblico una «fantasia di vita» che fonde evocazione, verità emotiva e riflessione interiore.

Attorno a lui agisce un gruppo di attori, tra cui figurano Tonino Taiuti e Giuseppe Affinito. Le musiche originali di Pasquale Scialò, unite ad alcune canzoni dello stesso Moscato, fanno da contrappunto emotivo allo spettacolo, culminando in un ballo finale accompagnato dalla fisarmonica.

I testi di Moscato in scena

Presentato come uno dei momenti più attesi della stagione 2025‑2026 del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, lo spettacolo, firmato da Andò, direttore artistico, attinge a testi rappresentativi di Moscato – da Partitura, Signurì Signurì, Rasoi, Co’Stell’Azioni, Mal‑d‑Hamlé, Hotel de l’Univers a inediti come Autodafé Primo e Intorno a ciò che si dice impossibile – a completamento del materiale autobiografico de Gli anni piccoli.

Come ha osservato Andò, «Il poeta non ha biografia: la sua opera è una biografia». Lo spettacolo assume così valore di riscoperta postuma della voce di Moscato, immersa in un teatro che supera la semplice narrazione per farsi esperienza sensoriale ed emotiva.

Le note di drammaturgia e regia sottolineano la concezione visiva ed emotiva del progetto: partendo da schegge di memoria, Andò ha inteso costruire «uno spettacolo intorno al mondo interiore di Enzo», accostandosi «alla penombra della mente di un poeta che sta a Napoli come Kavafis sta ad Alessandria», evocando una dimensione visionaria e convulsa, nutrita di infanzia, frammenti, sogni e poesia.

Al centro resta il valore della memoria, della voce poetica, della scrittura moscatiana che qui si fa materia scenica, in una rappresentazione dove evocazione, teatro e città si sovrappongono in una forma corale.