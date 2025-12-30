Il 30 dicembre 2025 Osvaldo Supino pubblica l’album “Fine, Thanks.. definitivo”, un progetto che rappresenta la chiusura di un anno e di un percorso artistico fondamentale. La data non è casuale: l’uscita a fine anno assume un valore simbolico, come gesto di sintesi e rinnovamento.

Il progetto raccoglie tutti i brani del disco uscito a marzo, include canzoni inedite e il suo primo singolo in portoghese, “O Único”. Un album che racconta emozioni profonde, fragilità, rinascite e introspezione.

Osvaldo Supino: chiusura e significato dell'album

Quando Osvaldo Supino pubblica “Fine, Thanks..

definitivo” il 30 dicembre, chiude un capitolo importante della sua carriera. Questo disco non è solo una raccolta di canzoni, ma un momento di riflessione e conclusione, che trasforma un anno intenso in musica.

Il progetto è pensato come atto conclusivo di un’era. I brani inediti e il singolo portoghese segnano nuovi orizzonti per l’artista, ampliando il suo raggio d’azione e il dialogo con un pubblico internazionale. La pubblicazione del 30 dicembre diventa così simbolo di chiusura, ma anche di apertura verso nuovi progetti.

Inclusione e autenticità rimangono al centro del lavoro di Supino

Inclusione e autenticità rimangono al centro dell'artista. Da sempre vicino alla comunità LGBTQ+, usa la musica come mezzo di espressione e rappresentazione.

In questo album, come nel resto della sua carriera, Supino parla a un pubblico vasto e trasversale, senza perdere la propria identità.

Il 2025 è stato un anno straordinario per l’artista. Prima dell’uscita di questa edizione deluxe, Supino ha raggiunto il numero 1 nella classifica LGBTQ+ del Regno Unito con il singolo “Afterglow”, un debutto storico nel mercato britannico. Inoltre, la pubblicazione di “O Único” ha segnato la sua prima esperienza in portoghese, aprendo nuove prospettive artistiche e linguistiche e aggiungendo un'altra lingua al suo repertorio.

Nel corso della sua carriera, Osvaldo Supino è diventato uno degli artisti indipendenti italiani più premiati all’estero. Tra i suoi riconoscimenti: tre nomination ai BT Digital Music Awards nel Regno Unito, Laiffa Awards di Los Angeles, Premio UNICEF, Premio MEI – Artista Rivelazione, diversi Nickeclip Awards, un Renaissance Award e il premio “Revelación Internacional del Año” ai Latinos Chicago Awards.

Con “Fine, Thanks.. definitivo”, Osvaldo Supino chiude consapevolmente un capitolo artistico, scegliendo il 30 dicembre come gesto simbolico. L’album rappresenta un momento di sintesi, gratitudine e rinnovamento, pronto a inaugurare una nuova fase della sua carriera e una nuova era da esplorare.