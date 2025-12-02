Pippo Pollina, uno dei più noti esponenti della canzone d'autore italiana, si prepara a pubblicare il suo nuovo album intitolato "Fra guerra e pace". L’uscita è prevista per il 5 dicembre 2025 e rappresenta un nuovo capitolo nel percorso artistico del cantautore siciliano, la cui carriera è stata caratterizzata fin dagli esordi da una costante attenzione alle tematiche sociali e civili.

Il nuovo lavoro discografico e le tematiche trattate

L’album "Fra guerra e pace" si compone di undici tracce inedite che, secondo quanto dichiarato dall’autore, sviluppano una riflessione contemporanea sulle condizioni del mondo, ponendo in rilievo la fragilità del vivere umano nell’epoca attuale.

Pollina descrive questa raccolta come un tentativo di evocare il valore della pace non solo come alternativa alla guerra, ma come orizzonte necessario per chiunque creda nella convivenza e nel rispetto reciproco. Il titolo dell'album è ispirato a un celebre pensiero attribuito a Gandhi: "Non esiste una via per la pace, la pace è la via". Le canzoni affrontano diversi temi, tra cui la sofferenza causata dai conflitti, la disillusione e l’urgenza di promuovere dialogo e tolleranza.

Il percorso artistico di Pippo Pollina e il contesto della produzione

Pippo Pollina, nato a Palermo nel 1963, ha iniziato il suo percorso musicale con il gruppo palermitano Agricantus, prima di intraprendere un cammino solista segnato anche dal suo impegno come cronista antimafia.

Dal 1985 vive tra Palermo e Zurigo. Pollina ha proseguito all’estero una carriera ricca di collaborazioni internazionali che lo hanno portato a esibirsi in tutta Europa e a pubblicare più di venti album. La sua attività si distingue da sempre per l’approfondimento dei temi legati alla memoria storica, ai diritti umani e all’impegno civile. L’album "Fra guerra e pace" conferma questa linea artistica, unendo tradizione cantautorale italiana e aperture stilistiche verso mondi musicali diversi.