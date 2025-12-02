Il Premio di divulgazione musicale Ezio Bosso rappresenta un appuntamento significativo nel panorama culturale italiano, volto a premiare figure che si sono distinte nell'opera di avvicinamento del grande pubblico alla musica colta e al valore dell’impegno sociale. L’edizione del 2025 si svolge a Torino, città natale di Bosso, presso il Teatro Regio, sottolineando un ideale "ritorno a casa" per il compositore e direttore d'orchestra scomparso nel maggio 2020.

Il valore della divulgazione musicale secondo Ezio Bosso

La serata vede protagonisti non solo i vincitori del premio, ma anche numerose personalità di rilievo del mondo musicale, che condividono testimonianze e riflessioni sull’eredità lasciata da Ezio Bosso.

Il premio si rivolge a quei professionisti che hanno saputo comunicare la complessità della musica a un pubblico ampio, con particolare attenzione all'inclusione, temi cari a Bosso durante tutta la sua carriera. L’iniziativa gode del patrocinio del Ministero della Cultura e si inserisce nelle attività di promozione della cultura musicale promosse dal Comune di Torino.

Il contesto: Torino, il Teatro Regio e la tradizione musicale

Il Teatro Regio di Torino, uno dei principali teatri d’opera italiani, ospita regolarmente manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale, promuovendo la tradizione musicale locale e il dialogo con le nuove generazioni. Fondato nel XVIII secolo e ricostruito nel secondo dopoguerra dopo un incendio, il teatro rappresenta un simbolo di rinascita culturale.

Con questo premio, Torino riconferma il suo ruolo di città attenta alla promozione culturale e musicale, offrendo visibilità a coloro che, con professionalità e passione, lavorano affinché la musica possa diventare patrimonio condiviso.

L’importanza della diffusione musicale nelle scuole e nella società civile viene sottolineata durante l’evento, con dirigenti scolastici e associazioni culturali che evidenziano progetti sviluppati sul territorio, anche in collaborazione con le istituzioni musicali della città. Il premio Ezio Bosso si colloca così tra le principali iniziative nazionali di valorizzazione della cultura musicale, ispirando analoghi riconoscimenti presso altre realtà.